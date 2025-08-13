Özlem Çerçioğlu, AKP’ye mi geçiyor?

Özlem Çerçioğlu’na rozeti Recep Tayyip Erdoğan takacak

Siyaset gündeminde şok gelişme Ankara’yı karıştırdı. 2009’dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan, iki dönem de CHP‘den milletvekili seçilen Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddia ediliyor. Özlem Çerçioğlu ve iş insanı olan eşi Ercan Çerçioğlu’nun CHP yöneticilerinin telefonlarına çıkmadığı belirtiliyor. Çerçioğlu’nun yarın düzenlenecek ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle AKP’ye geçeceği öne sürülüyor.

Özlem Çerçioğlu, 3 belediye başkanı ile AKP’li olacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında 15’e yakın soruşturma olduğu söylenirken, konuşulmayan bir başka iddia ise başkanın aile şirketi Jantsa. Mayıs ayında bin 300 işçinin grev kararı aldığı Jantsa’nın zor günlerden geçtiği Aydın’da herkesin dilinde. Çerçioğlu ile birlikte aralarında Aydın’ın üç ilçe belediye başkanının da bulunduğu 28 meclis üyesinin de AKP’ye geçeceği konuşuluyor.

CHP’den istifa et baskısı

Kasım 2022’de İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı’na “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Hakkımı helal etmiyorum” diyen Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Büyükşehir ve diğer belediyelerde çalışanlara, muhtarlara, “CHP‘den istifa edin” mesajı gönderdiği de söyleniyor. Bugün, CHP Aydın İl Örgütü’nden art arda istifalar oldu.