CHP’li 4 belediye başkanına gözaltı! Aktaş soruşturmasında yeni dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürüttüğü “suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP’li belediyelere yönelik dikkat çeken bir operasyon daha gerçekleştirildi. Toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kapsamda dört belediye başkanı gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınırken; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de İstanbul’daki soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tutdere, sabah saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alındığını ve İstanbul’a götürüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyon kapsamında ayrıca, İBB soruşturmasında tutuklanan Hasan Akgün’ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Ahmet Şahin ile İBB soruşturmasında şüphelilerden birinin avukatı olan Onur Büyükhatipoğlu da gözaltına alındı.

Aktaş’ın etkin pişmanlık süreci soruşturmayı genişletti

Başsavcılık kaynakları, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ek ifadelerin, bu yeni operasyonun dayanağını oluşturduğunu belirtti.

Aktaş, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere birçok belediyeden aldığı ihalelerde, maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemesi yapıldığını ve bazı belediye yöneticilerine para ve araç verdiğini iddia etti. Ayrıca 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının kampanyaları için zorla maddi destek sağladığını da öne sürdü.

Soruşturma kapsamında daha önce de Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan, Seyhan ve Beşiktaş gibi çeşitli ilçelerin belediye başkanları ve yardımcılarına yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Toplamda 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

