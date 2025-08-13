Trump’tan sürpriz atamalar

Diplomasinin “yumuşak güç” olduğu söylenir, ancak Donald Trump yönetiminde bu ifade, son dönemde “yumuşak iniş” anlamı da kazanmış durumda. Ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz’ın yanlışlıkla bir gazeteciyi gizli mesaj grubuna eklemesinin ardından BM Daimi Temsilciliği’ne atanması, IRS Başkanı Billy Long’un Beyaz Saray mesajlarına ters düştükten sonra İzlanda büyükelçisi yapılması ve Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce’un BM’de görev alması, Trump’ın görevden ayrılan isimleri tamamen dışlamak yerine farklı bir pozisyonda değerlendirme stratejisini ortaya koyuyor.

Sadık isimlere yeni koltuklar

Trump’ın ikinci döneminde, ilk dönemine kıyasla daha az görevden alma yaşanıyor. Başkan, kabinesinde kendisine sadık isimlere öncelik verirken, görev değişikliklerini “yeni fırsatlar” olarak sunuyor. Bu yaklaşım, eski ekip arkadaşlarının medyada sert eleştirilere yönelmesini de engelliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, “BM büyükelçilikleri başkanın en sadık destekçilerine ayrılır. Mike Waltz, Billy Long ve Tammy Bruce, Amerika Önce vizyonuna gönülden bağlı ve Başkan’ın dış politika hedeflerini ileri taşıyacak isimler” dedi.

‘Glitch’ten BM’ye

Waltz, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik askeri planların konuşulduğu Signal grubuna yanlışlıkla bir gazeteciyi eklemişti. Trump olayı “küçük bir aksaklık” diye nitelese de, beş hafta sonra Waltz’ın BM’de görev alacağını duyurdu. Trump, “Sahada ve Kongre’de olduğu gibi, ulusal güvenlik danışmanı olarak da ülke çıkarlarını önceledi. Yeni görevinde de aynı kararlılığı göstereceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Bruce için sürpriz karar

Yaklaşık altı ay Dışişleri Sözcülüğü yapan Bruce, basın toplantılarının sıklığını azaltmış ve bazı dış politika konularında soruları yanıtsız bırakmıştı. Yine de Trump, “Harika bir iş çıkardı, ülkemizi BM’de mükemmel şekilde temsil edecek” diyerek yeni görevi duyurdu. Bruce, “Bu karar beni çok etkiledi. Dışişleri’ne bağlandım ve bu şekilde hizmete devam edeceğim” dedi.

En kısa süreli IRS başkanı İzlanda yolunda

Eski Kongre üyesi Long, IRS Başkanı olarak iki aydan az görev yaptıktan sonra İzlanda büyükelçiliğine atandı. Başkan Trump’ın kendisine bu görevi verdiğini öğrenince sosyal medyadan “Heyecan verici günler bizi bekliyor!” paylaşımında bulundu.

Trump’ın farklı yönetim tarzı

Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, bu görev değişimlerini “kovulmak yerine yön değiştirme” olarak nitelendirdi. Trump’ın televizyon programı “The Apprentice”teki ünlü “Kovuldun!” repliğini siyasette pek uygulamadığını belirten Bolton, “Bazen iyi görünmek, kendin için daha faydalı olabilir” yorumunu yaptı.

