İddialar doğru mu? Kovid aşıları hakkında dev araştırma

Ancak uzmanlar Covid-19’a yakalanma risklerinin aşı olma risklerinden çok daha ağır bastığını söylüyor.

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi’nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün bir araştırma kolu olan Küresel Aşı Veri Ağı’ndan araştırmacılar, sekiz ülkede aşılanmış 99 milyon kişiden oluşan bir çalışma popülasyonunda “özel ilgi çekici olumsuz olaylar” olarak kabul edilen 13 tıbbi durumun beklenen ve gözlemlenen oranlarını incelediler; bugüne kadarki en büyük Covid aşısı çalışmasının sonuçları çok çarpıcı.

Vaccine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın mRNA aşılarının birinci, ikinci ve üçüncü dozlarında nadir miyokardit (kalp iltihabı) vakaları tespit edildi.

En yüksek oran, ikinci Moderna dozundan sonra görüldü (beklenen vaka oranının 6,1 katı ).

Miyokardit en sık genç erkeklerde görüldü. Bunun, hücrelere koronavirüsün üzerinde bulunan aynı proteini üretme talimatı vererek çalışan Pfizer ve Moderna’nın mRNA aşılarını tetikleyen bağışıklık tepkisiyle ilişkili olduğuna inanılıyor.

Perikardit adı verilen başka bir kalp rahatsızlığının riski, AstraZeneca’nın viral-vektör aşısının üçüncü dozunu alanlarda 6,9 kat artarken, Moderna aşısının birinci ve dördüncü dozlarında risk sırasıyla 1,7 kat ve 2,6 kat arttı.

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AstraZeneca aşısını alanlarda, araştırmacıların beklediği oranla karşılaştırıldığında, nadir görülen otoimmün bozukluk Guillain-Barre sendromuna yakalanma riski 2,5 kat, aynı popülasyonda kan pıhtılaşması riski ise 3,2 kat daha fazlaydı.

Çalışmaya göre, Moderna aşısı uygulandıktan sonra nörolojik bozukluk akut dissemine ensefalomiyelit gelişme riski 3,8 kat, AstraZeneca aşısı uygulandıktan sonra ise 2,2 kat arttı.

13.5 milyar Covid-19 aşısı!

Bilim araştırma kuruluşu Our World in Data’ya göre, Kovid salgınının başlangıcından bu yana dünya çapında 13.5 milyar doz Kovid aşısı uygulandı.

Dünya nüfusunun yaklaşık %71’i en az bir doz Covid aşısı oldu.

Araştırmaya dahil olmayan Biyoteknoloji şirketi Centivaix CEO’su Jacob Glanville Forbes’a yaptığı açıklamada “SARS-CoV-2 (COVID-19) ile enfekte olduğunuzda tüm bu olumsuz olayların görülme olasılığı hala çok daha yüksek, bu nedenle aşı olmak hala açık ara daha güvenli bir seçim” dedi.

Kovid aşıları ciddi enfeksiyonu önlemeyi amaçlıyor ve çalışmalar Moderna, Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının ciddi hastalıkları, hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede etkili olduğunu gösteriyor.

Bu arada, araştırmacılara göre, Kovid enfeksiyonundan sonra nörolojik bir olay yaşama ihtimali, Kovid aşısına kıyasla 617 kat daha yüksek.

Bu da “Aşılamanın faydalarının risklerden önemli ölçüde daha ağır bastığını” gösteriyor.

Yale Üniversitesi İmmünobiyoloji profesörü Akiko Iwasaki’ye göre, miyokardit gelişme riski, Kovid enfeksiyonu sonrası Kovid aşısı olduktan sonra olduğundan daha yüksek.

Kovid aşısının ikinci dozundan sonra miyokardit riski 100.000 kişide 35,9 iken, Kovid enfeksiyonundan sonra bu oran 100.000’de 64,9 oldu.

Neurology dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, Kovid enfeksiyonu sonrasında Guillain-Barre sendromuna yakalanma riski kontrol grubuna göre altı kat, aşılama sonrası gelişme riski ise 0,41 kat daha fazlaydı.

Hızla yayılan Kovid varyantı JN.1, sonbahar ve kış aylarında vakalarda artışa neden olarak Kovid, grip ve solunum sinsityal virüsü vakalarının eş zamanlı olarak arttığı üçlü salgının yeniden canlanmasına neden oldu.

JN.1, 17 Şubat’ta sona eren iki haftalık dönemde tüm vakaların % 96,4’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, hastaneye yatışlar %0,8 artmasına rağmen Kovid vakaları (%0,6 düşüş) ve ölümler (%6,9 düşüş) azalıyor.

Varyant, Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından “ilgi duyulan bir değişken” olarak sınıflandırıldı.

Bu, “küresel halk sağlığı için yeni bir risk” oluşturabilecek şekilde yayıldığı anlamına geliyor.

JN.1 , bazı uzmanların özellikle XBB varyantlarını hedef alan güncellenmiş tek değerlikli Kovid güçlendiricilere karşı koruma sağlayamayacağından endişe ettiği yüksek düzeyde mutasyona uğramış Pirola (BA.2.86) virüsünün bir dalı.

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