Ercüment Ovalı Aşı İçin Yine Tarih Verdi: 1 Şubat

Prof. Ercüment Ovalı aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yeni açıklamalar yaptı. Aşıyı bulmaları halinde ilk kez kendi üzerinde deneyeceğini belirten Ovalı “Şu an aşı üzerinde çalışan 8 grup içinde sizden başka geleneksel aşı üzerinde çalışan var mı?” şeklindeki soruya “2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin Konya Selçuk Üniversitesi’nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla işbirliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili TÜBİTAK’ın düzenlediği son toplantıda onlara ‘Size yardım edelim’ dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var. Hatta aramızda şöyle bir konuşma geçti. Aşı bulunduğunda ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz. Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var Türkiye’de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Ovalı kapitalist olmadığını savunarak Eğer aşıma güveniyorsam deneklere vermeden önce kendime yapmam lazım. Yurtdışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz” diye konuştu.

Ercüment Ovalı kimdir?

1961 yılında Kırklareli Babaeski’de doğan Ercüment Ovalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991’de, Hematoloji üst ihtisasını 1997’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında öğretim üyeliğine başlayan Ercüment Ovalı 1999’da profesör oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010’dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370’den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ercüment Ovalı Aşı Çalışmaları ile Hep Gündemde

Daha önce aşı için 23 Nisan tarihini veren Ovalı, yaptığı açıklamayla önce heyecan, sonra hayal kırıklığı yaratmıştı.

Nisan ayındaki haber;

Yaklaşık bir aydır laboratuvarda koronavirüs ilacı üzerinde çalışan Türk bilim insanı Ercüment Ovalı ilacın ismini açıkladı.

Türkiye’de ve dünyada koronavirüs aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan heyecanlandıran açıklama geldi.

Ercüment Ovalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim”.

Ancak Ercüment Ovalı yeni bir ilaç değil, zaten piyasada olan bir etken madde açıkladı. Dornase Alfa adlı etken maddeyi içeren Pulmozyme isimli ilaç dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Roche tarafından üretiliyor.

Dornaz Alfa ya da İngilizce literatürdeki adıyla Dornase Alpha, aslında yaygın görülmeyen bir solunum hastalığı olan “kistik fibroz” vakalarında bulunan bir tür etken madde. Dornaz Alfa etken maddesi, bu hastaların balgamlarında bulunan DNA’yı hidrolize ederek katılaşan mukozayı akışkan hale getirir.

Bu madde, solunum yollarını rahatlattığı keşfedildikten sonra, Pulmozyme gibi isimlerle ilaç şeklinde alınabilmesi için yapay olarak da üretilmiştir. Bu sayede sadece kistik fibroz hastaları değil, benzer sorunlar yaşayan diğer hastalarda da kullanılmıştır. Yapılan son dönem çalışmalarıyla Dornaz Alfa’nın koronavirüsün neden oluğu Covid-19 hastalığına karşı da etkili olabileceği de daha önce birçok kez tartışılmıştı.

Prof. Çağhan Kızıl, Ercüment Ovalı’nın paylaşımına yaptığı yorumda “Umut tacirliği her devir yaşanan şey. “Klinik çalışma yapılsın” deniyor. Fransa’da COVID için klinik çalışmada zaten kullanılan bir ilaç bu. Üzerine yayınlar var. Labda çalışılan şey etkili olsa da ilaç anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

Prof. Taner Demirer ise şunları söyledi:

“Bu yeni bir ilaç değil. Yıllardır kistik fibrozisin tedavisinde kullanılıyor. Eğer virüs üzerinde etkili olduğunu iddia ediyorsanız hemen yayınlayın görelim. Takiben intaniyeciler hastalar üzerinde denerler.”

Bilkent Üniversitesi Profesörü Urartu Şeker ise Ovalı’nın paylaşımının ardından dornaz alfa ile ilgili yapılan çalışmaları ve daha önce çıkan haberleri aktardı;