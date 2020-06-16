Bangladeş Koronavirüs Dramı Yaşıyor

Yoğun nüfuslu Güney Asya ülkesi Bangladeş koronavirüs korkusu yaşıyor. Ülkenin yeni bir küresel sıcak nokta haline gelmesinden endişe ediliyor.

Bangladeş dünyada nüfusa göre en düşük hastane yatağı olan ülkelerden biri. Koronavirüs salgını sırasında hastaneler yetersiz kalıyor. Sınırlı yatak kapasitesi nedeniyle birçok koronavirüs hastasının tedavi göremediği konuşuluyor.

BBC’nin haberine göre doktor Moyeen Uddin, Mart ayı sonunda koronavirüse yakalandı. Ancak memleketi Syhlet’te çalıştığı hastanede ventilatöre giremedi. Onlarca yıldır doktorla arkadaş olan başka bir doktor olan Salahuddin Ahmed, “O zaman Covid hastalarına ayrılmış ventilatör yoktu” dedi.

Dr Uddin, 200 km’den fazla mesafedeki Dakka’daki bir hastaneye transfer edildi. Ancak kurtarılamadı ve geride bir eş ve iki küçük çocuğu kaldı.

Başbakan Şeyh Hasina doktor Uddin için başsağlığı dileyenler arasındaydı: “Bu asil yürekli doktor kendi hayatını riske atarak insanları tedavi etti” dedi.

Uddin’in çalıştığı hastanede bile tedavi olamaması sosyal medyada infial yarattı. Bir hükümet sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada söz konusu hastanenin Covid hastalarını tedavi etmek için imkanları olmayan genel bir hastane olduğunu söyledi.

Dakka’nın Johns Hopkins ve Edinburgh üniversitelerinde çalışan önde gelen bir epidemiyolog olan Salahuddin Ahmed, arkadaşının ölümünün, hastane kapasitesini artırma ve vaka sayıları arttıkça daha fazla sağlık personeli yetiştirme ihtiyacını gösterdiğini belirterek “Kariyerinin ortasındaydı ve onu kaybettik. Bu hepimizi büyük ölçüde etkiledi” ifadelerini kullandı.

Sağlık Çalışanı ve Polislerde Vaka Sayıları Yüksek

Ülkede en az 34 doktor koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken enfekte olan doktor sayısının bin 200 civarında olduğu belirtiliyor. Ülke çapında uygulanan karantina kaldırıldıktan sonra vakalar genel nüfus arasında keskin bir şekilde yükseliyor. Bangladeş’te ilk vakalar 8 Mart’ta tespit edildi. Karantina ise 26 Mart’ta başladı.

Bangladeş’te bir halk sağlığı uzmanı olan Dr. Romen Raihan, “Sanırım bir fırsatı kaçırdık. Sözde karantina işe yaramadı” diyor.

Nisan ayında, Bangladeş İslamcı partisinin popüler bir üyesi olan Maulana Jubayer Ahmed Ansari’nin cenazesine katılmak için 100 binden fazla insan sokaklara çıktı. Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan binlerce göçmen, köylerine döndü ve virüsü taşıdı.

Birçok ülkede olduğu gibi, cephe çalışanları da en çok etkilenenler arasında. En az 1850’si başkent Dakka’da olmak üzere en az 7 bin polis koronavirüsü kaptı. Sokağa çıkma yasaklarını denetlemenin haricinde ülkede polisler sokakları dezenfekte ediyor, yiyecek dağıtımına katılıyor, hatta koruyucu kıyafetler olmadan şüpheli hastaları hastaneye götürüyor.

Uzmanlara göre Bangladeş tedbirleri kaldırmaya devam ettikçe özellikle işçiler arasında yayılan virüs tüm ülkeyi saracak.

90 binden fazla onaylanmış koronavirüs vakası bulunan Bangladeş’te 1209 ölüm bildirildi.