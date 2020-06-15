3 Kişiden Birinin Testi Pozitif Çıkıyor!

Hindustan Times gazetesi, başkent Delhi’de bu hafta Covid-19 için test edilen her üç kişiden birinin testinin pozitif çıktığını yazdı.

Hükümet verilerine dayanılarak aktarılan habere göre test yapılan kişilerde pozitif çıkma oranının yüzde 30,5’e yükseldiği bildirildi. Tüm Hindistan için ise bu oran yüzde 7 civarında.

40 binden fazla vaka olan Delhi’de pozitif vaka sayısı son haftalarda büyük bir artış kaydediyor.

Dr. Shobha Broor gazeteye verdiği demeçte “Sayılar büyük bir hızla artıyor. Toplumda bulaşıcılık yüksek. Sadece semptomları olanlar test ediliyor. Pozitif çıkma oranının yüksek olmasının sebebi sadece enfeksiyon geçirmesi muhtemel kişilerin test ediliyor olması” diye konuştu.

332 bin vaka sayısıyla Hindistan dünyada vaka sayısında dördüncü sırada bulunuyor. Ülke basınında hastanelerden geri çevrilen birçok hastanın haberleri yayınlanıyor. Özellikle başkent Delhi’de hastaneler kapasitesinin üzerinde çalışarak salgınla mücadele etmeye çalışıyor.