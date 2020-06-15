NikeTown Londra Açıldı, İngilizler Birbirini Ezdi!

Londra Batı Yakası’ndaki bazı mağazalar ilk açılışlarında yoğun kalabalıklara neden oldu. NikeTown Londra ise bunların başını çekti.

Karantina başladığından bu yana ilk kez kapılarını açan Oxford Circus’taki NikeTown Londra müşterileri izdiham yarattı. Oxford Caddesi’ndeki dükkanın dışında yaklaşık 400 kişi sıraya girdi ve saat 10.00’da kapılar açıldığında birbirlerini iterek içeri girmeye çalıştı.

Açılış öncesi uzun bir kuyruk oluşturan müşterilerin sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları gözlendi.

NikeTown Londra güvenlik görevlileri sıradakileri sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken bu uyarılar karşılık bulmadı.

Londra’nın popüler alışveriş bölgelerinde de birçok mağaza ilk kez bugün kapılarını açtı. Londra caddeleri salgının başlangıcından beri en yoğun ve kalabalık gününü yaşıyor.

Standard gazetesine konuşan bir müşteri “Sabah saatlerinde Londralıların uyuyacağını düşündüm ama yanılmışım” derken Regent Caddesi’nde Apple mağazasının dışında bekleyen bir kişi ise “Sırayı görünce alışveriş yapıp yapmamakta kararsız kaldım” dedi. Finans alanında çalışan Kristina Taylor, iPhone ekran koruyucusunun değiştirilmesini umarak mağazanın sabah 10’da açılmasından önce sıraya girdiğini belirtti.

Başbakan Johnson’dan “Güvenli Alışveriş” Vurgusu

İngiltere’de 23 Mart’tan beri kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı. Yayınlanan yönetmeliğe göre hijyen kurallarına uyma zorunluluğu bulunan mağazalarda 2 metrelik mesafenin sürdürülmesinin sağlaması ve mümkün olduğunca temassız ödemelerin kullanılmasının teşvik edilmesi istendi. Açılan mağazalarda alışveriş sepetlerinin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi şart. Mağazaların büyüklüğüne göre aynı anda içeride olması gereken kişi sayısına da kısıtlama getirildi.

Ülkede ayrıca bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında maske takılması da zorunlu oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada ekonominin canlanması için iyimser olduğunu belirterek vatandaşların kurallara uymasını istedi.

Bu arada İskoçya ve Galler’de mağazalar kapalı kalmaya devam ediyor.