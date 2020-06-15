Burundi Cumhurbaşkanı Koronavirüs Nedeniyle Ölmüş!

8 Haziran’da yaşamını yitiren Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanmıştı. Ancak Burundi Cumhurbaşkanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybett.

Ölümünün koronavirüs kaynaklı olduğu anlaşılan 56 yaşındaki Pierre Nkurunziza Covid-19 salgını nedeniyle ölen ilk devlet başkanı oldu.

Burundi’nin en büyük şehri Bujumbura’daki bir hastanede ölen Nkurunziza 6 Haziran’da rahatsızlanarak acilen hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastane yetkililerin devlet başkanının ölmeden önce solunum sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilen Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın ölüm nedeninin koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Burundi Cumhurbaşkanı Koronavirüs Nedeniyle Ölen İlk Devlet Başkanı

Ölümünün yeni tip koronavirüs nedeniyle olduğu anlaşılan 56 yaşındaki Nkurunziza salgında hayatını kaybeden ilk devlet başkanı.

Ülke yetkilileri ölüm sebebini kalp krizi olarak açıklamıştı ancak yabancı basının ulaştığı hastane raporlarına göre Burundi Cumhurbaşkanı koronavirüs pozitifti.

Nkurunziza’nın ölümünün ardından ülkede 1 hafta ulusal yas ilan edilmişti.

2005’te parlamento seçimiyle cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Nkurunziza 2010’daki seçimleri de kazandı. Nkurunziza barış anlaşmasında yer alan devlet başkanının sadece iki kez seçilebilmesine yönelik maddeye rağmen 2015’te yeniden aday olmuş ve ülkede büyük bir siyasi kriz yaratmıştı.

Başkent Bujumbura’da başlayan ve daha sonra Burundi geneline yayılan şiddet olayları neticesinde Godefroid Niyombare önderliğindeki ordu generalleri 13 Mayıs 2015 tarihinde Nkurunziza’nın görevden alındığını ve hükûmetin lav edildiğini açıklamıştı. Darbe girişimi esnasında Burundi’deki sorunların çözümü için Tanzanya’da bulunan devlet başkanı havaalanının kapatılması nedeniyle ülkeye dönememiş, ancak darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkeye dönebilmişti. İlk seçimlerde halk tarafından seçilmediğini, parlamento tarafından atandığını iddia eden NKurunziza bu nedenle aday olmasında yasal bir engel olmadığını ileri sürmüştü. Tüm bu olayların gölgesinde yapılan 2015 seçimlerinde yüzde 69 oy alan Nkurunziza üçüncü kez Burundi Cumhurbaşkanı seçilmişti.

2020 seçimleri için aday olmayan Nkurundi’nin ağustos ayında yapılacak törenle seçimi kazanan Evariste Ndayishimiye’ye görevi teslim etmesi planlanıyordu.

Afrika kıtasının otoriter liderlerinden biri olarak bilinen Nkurunziza 2010 seçimlerine de muhalefetin boykotu nedeniyle tek başına girmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.