Bali Dalış Noktaları: Bali’de Nerede Dalış Yapılır

Okyanusların uçsuz bucaksız derinliklerinde keşfedilecek çok şey var. Rengarenk balıklar, gemi enkazları, parlayan bitkiler ve çok daha fazlası Bali dalış noktaları ile sizleri bekliyor.

Sizleri Bali’nin en güzel dalış yerleriyle tanıştırıyoruz.

Bir dalışı gerçekten benzersiz yapan nedir? Renkli sualtı dünyası başlı başına harika, ancak batık bir gemi görürseniz daha da etkileyici oluyor. Bali’deki Tulamben’deki Liberty batığı, maceralı bir dalış deneyimi için size doğru noktayı sunuyor. Biraz ürkütücü, plaja sadece birkaç metre uzaklıkta deniz dibinde yer alıyor ve sığ derinliği nedeniyle deneyimsiz dalgıçlar için bile uygun. Bali’nin Asya’daki en iyi seyahat noktalarından biri olmasına şaşmamalı.

Elbette gemi enkazının yanı sıra başka yüzen yaratıklarla da karşılaşacaksınız. Palyaço balığı Nemo’yu kim tanımaz? Bu ve morenler veya aslan balıkları gibi diğer büyüleyici su altı yaratıkları, kesinlikle bir anda dalış gözlüğünüzün yanından yüzecek.

Bali Dalış Noktaları: Amed

Bali’de dalış yapmak, büyük otel zincirlerini ve partileri arkanızda bıraktığınızda çok daha eğlenceli. Amed, Jemeluk ve Lipah köyleri 15 km’lik bir sahil şeridi boyunca uzanıyor.

Bu yerler güzel, bozulmamış koyları, koyu kumlu plajları ve ideal dalış koşulları ile popüler. Burada uzun süre denize açılmanıza gerek yok, çünkü parlak, büyük mercan resifleri kıyıdan çok uzakta olmayan su yüzeyinin hemen altına uzanıyor. Tabii ki bu yeterli değil. Jemeluk Beach’in size bir sürprizi daha var. Japon Gemi Enkazı, Bali’deki en büyük şnorkel ve dalış noktalarından biri.

Sığ suda bulunur ve bu nedenle herkes tarafından erişilebilir. Yumuşak ve sert mercanların yerleşimi nedeniyle gemi daha çok bir su altı yatağına benziyor. Aslında tüm yıl boyunca burada dalış yapabilirsiniz, ancak en iyi zaman Nisan ve Kasım ayları arasıdır.

Nusa Penida

Bali ile Lombok arasındaki küçük Nusa Penida adası, dalgıçlar ve şnorkelle yüzücüler için bir cennet. Nusa Penida’da Manta Point dalış noktasını ziyaret etmelisiniz. Manta Point, özellikle Bali’de vatozlarla birlikte yüzmek için ilgi görüyor.

Manta vatozları Eylül ve Ekim ayları arasında buraya yerleşir, bu nedenle vatoz görme olasılığı yüzde 100’e yakındır. Su altı kamerasını yanınıza alın ve 7 m genişliğe kadar çıkabilen sualtı devlerinin fotoğraflarını çekin. Bu arada, Nusa Penida adasına Sanur veya Padang Bai’den sürat teknesi veya feribotla kolayca ulaşabilirsiniz.

Crystal Bay / Bali Dalış Noktaları

Bali’deki bir başka çekici dalış noktası da Nusa Penida yakınlarındaki Crystal Bay. Büyülü, beyaz kumsalları, rengarenk balıkları ve güzel mercan resiflerinin yanı sıra devasa gün batımları ile popüler olan Crystal Bay’de dalışlar, akıntılar yoğun olabileceğinden deneyim gerektiriyor. Bu nedenle, henüz bir dalış lisansınız yoksa tesiste sunulan şnorkel kursuna katılın.

Mayıs ve Kasım ayları arasında burada 3,5 metreye varan büyük güneş balıklarını görebilirsiniz. Manta Point’te olduğu gibi, Crystal Bay’e giden feribotla kolayca ulaşabilirsiniz.

Penyabangan

Bali’nin kuzeyinde bulunan Penyabangan biraz daha az bilinen ve bu nedenle diğer harika dalış noktaları tarafından gölgede bırakılan yerlerden biri. Rahatsız edilmeden dalış yapmak istiyorsanız Bali’deki Penyabangan tam size göre. Burada sıralanmış 40’tan fazla fantastik dalış noktası vardır ve bunlar size papağan balıkları ve kutu balıklarının yanı sıra denizatı da sunar.

North Bali Divecenter adlı yerel dalış okulu, Magic Forest Bali ve Ships’ Graveyard Bali dalış noktalarına da fevkalade güzel dalışlar sunuyor. İster acemi olun ister ileri seviyede olun, asla unutamayacağınız renkli su altı dünyası size sunulacak.

Menjangan Adası / Bali’de Nerede Dalış Yapılır?

Kuzeybatı Bali, eşsiz doğası, unutulmaz sualtı dünyası ve sayısız tapınağıyla gezmeye değer. Bali’deki Menjangan Adası, dalış ve şnorkelli yüzme için idealdir ve turkuaz mavisi parıldayan su ile sizi şaşırtacaktır.

Sadece 2 km uzunluğunda ve 500 m genişliğindeki adada garip hayvanlar yaşıyor. Menjangan Adası’nda geyiklerle tanışacaksınız. Böyle cennet gibi bir yerde geyik görmek ne kadar gerçeküstü değil mi?

Dalış yaparken uçurumlar boyunca yüzebilir, devasa mercan bahçelerini, anemonları, vatozları veya kaplumbağaları görebilirsiniz. Bali’deki Menjangan Adası’nı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, milli park olduğu için yaklaşık 12 € giriş ücreti ödemeniz gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Seraya Secrets

Bali’deki Seraya Secrets ismi kulağa bir müzik gibi geliyor ve unutulmaz bir macera deneyimi için beklentileri artırıyor. Mercanlar ve rengarenk balıklar gündüzleri bu kadar parlakken, geceleri neler olduğunu bir düşünün! Bu nedenle Seraya Secrets gece dalışları için şiddetle tavsiye edilir, böylece sadece geceleri aktif hale gelen daha birçok harika türü görebilirsiniz.

Ayrıca küçük balıkçı köyü Tulamben’e gitmelisiniz. Alçak akıntılar, 20m görüş mesafesi ve 30 derecelik su sıcaklığı, dalışı kelimenin tam anlamıyla efsanevi kılıyor. Pek çok su altı fotoğrafçısı bu fırsatı değerlendirerek nadir mercan ve yengeç türlerinin yanı sıra kurbağa balığı ve hayalet boru balıklarını objektifin önüne çekmeye çalışır.

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