Sabih Kanadoğlu Hayatını Kaybetti

Türk siyaset ve yargı tarihinin ünlü yargıçlarından Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Sabih Kanadoğlu’nun ölümü hakkında ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Sabih Kanadoğlu Kimdir?

1938 İzmir Menemen doğumlu olan Kanadoğlu, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Cumhuriyet savcılığı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ceza Hakimliği, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulunduktan sonra 1984’te Yargıtay üyesi seçildi.

2001’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı. 2006 yılında YARSAV’ın kurucuları arasında yer aldı. 26 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Başkanlığına seçildi.

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