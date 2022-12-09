Bali’de Ne Yapılır? Gezilecek Yerler, Aktiviteler: Top 25

Büyülü, mistik Bali, her tür gezgin için yapılacak şeylerle doludur. Aradığınız ister açık hava maceraları, ister bir kültür gezisi, ister tatil beldesinde rahatlatıcı bir plaj kaçamağı, spa gezisi veya ruhani bir deneyim olsun, bu büyüleyici Endonezya adasında her şeyi bulabilirsiniz. / Bali’de Ne Yapılır?

Doğa severler, gür bir şekilde gizlenmiş volkanların zirvelerine tırmanabilir, muhteşem şelaleleri keşfedebilir, Bali’nin güzel plajlarında destansı dalgalarda sörf yapabilir.

Kültür meraklıları da Bali’de sevecek çok şey bulacak. Yerel köyleri ziyaret edin, asırlık el sanatları hakkında bilgi edinin veya Bali’nin kutsal tapınaklarında saygınızı gösterin. Biraz daha derine dalmak ister misin? Bir yoga veya meditasyon inzivasında mutluluktan uçun.

Bu büyüleyici adanın hangi yönünü keşfetmeyi seçerseniz seçin, Bali‘de yapılacak en iyi şeyler listemizden ilham alın. İşte Bali’de ne yapılır sorusunun yanıtları;

1. Pura Tanah Lot’ta Gün Batımını İzleyin / Bali’de ne yapılır?

Bali ziyaretinizde yalnızca bir tapınak görmeyi planlıyorsanız o Pura Tanah Lot olsun. Bu, Bali’de ziyaret edilecek en popüler yerlerden biri. Kendi kayalık adacığına tünemiş, köpüklü dalgaların sardığı bu kutsal deniz tapınağı, Bali’deki tüm tapınaklar arasında en muhteşem yerlerden birine sahip.

Gün batımı, ziyaret edilecek en popüler zamandır. Köpüklü denizden dar bir kara parçasının çıktığı ve tapınağa doğru yürüyebileceğiniz gelgitin çekildiği zamana denk gelmesi daha da iyidir. Ancak, yabancıların tapınağa giremeyeceğini unutmayın. Yine de, çarpıcı bir manzara sunuyor.

Yürüyüş yollarında dolaşın ve pazar tezgahlarına göz atın, uçurumun tepesindeki restoran ve kafelerde rahatlayın ve ünlü Kopi luwak’ın (misk kahvesi) tadına bakın. Dost canlısı misk kedilerinden birinin masalarda uyukladığını görürseniz şaşırmayın.

2. Bali Sahillerinde Güneşlenin

Bali plajları, gittiğiniz yere göre önemli ölçüde farklılık gösterir. Yumuşak altın rengi kum ve hışırdayan palmiyeler mi arıyorsunuz? Özel bir yarımadada, güvenlikli tatil bölgesinde yer alan, balayının gözdesi Nusa Dua Plajı’na gidin. Bali’nin en iyi tatil yerlerinden bazıları, burada sık sık bakımlı kumları çevreliyor.

Jimbaran Bay, yumuşak beyaz kumda dinlenmek için mükemmeldir; tipik olarak sakin denizde serinletici bir dalış; veya sahilde deniz ürünleri öğle yemeği. Sanur Plajı yelken, uçurtma sörfü ve uçurtma uçurmak için harikadır.

Canggu, Kuta, Legian ve Seminyak’taki plajlar da en iyi seçimler.

Nusa Penida’daki Kelingking Plajı dramatik güzellik için zirveyi alır. Dramatik ortamı ve T-Rex şeklindeki burnu onu Asya’nın en iyi plajlarından biri yapar.

Bali belki de en çok sörf plajlarıyla tanınır. Dalgalara binmek birinci önceliğinizse, Dreamland, Canggu, Balangan, Bingin, Padang-Padang ve Nyang Nyang veya Uluwatu’nun uçurumlarla çevrili gizli koyları en sıcak sörf noktalarıdır.

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3. Ubud Maymun Ormanını ziyaret edin

Ubud’daki Maymun Ormanı’nda bir gezinti, maymun selfie’leri çekmekten daha fazlasıdır. Maymun ormanını gezmek Ubud’da yapılacak en popüler şeylerden biri.

Kutsal Maymun Ormanı Koruma Alanı olarak da adlandırılan bu yemyeşil koruma alanı, insanlar ve hayvanlar arasındaki uyumlu birlikteliği temsil eder. Patikalar, kutsal tapınak kalıntılarının ve yosun kaplı tapınakların yılan sarmaşıklarının arasından göründüğü dev banyan ve küçük hindistancevizi ağaçlarının altından kıvrılıyor.

Ormanın güneybatı tarafında, kutsal alanın üç tapınağından biri var: 14. yüzyıldan kalma Pura Dalem Agung Padangtegal.

Ve evet, bol bol maymun da göreceksiniz. Serbest dolaşan gri uzun kuyruklu makak birlikleri tapınak kalıntıları arasında koşuşturur, maskaralıklarıyla turistleri büyüler ve şüphelenmeyen izleyicilerden yiyecek çalar. Tüm eşyalarınızı korumanız ve maymunlarla göz temasından kaçmanız tavsiye edilir.

4. Batur veya Agung Dağı’nın Zirvesine Tırmanış / Bali’de Ne Yapılır?

1700 metre yüksekliğindeki Batur Dağı’nın puslu zirvesinden güneşin doğuşunu izlemek, Bali’de yapılacak en ikonik şeylerden biri. Ancak alarmınızı kurmanız gerekecek – yürüyüş şafak öncesi karanlıkta başlar.

Ortalama kondisyona sahip herkes – daha büyük çocuklar bile – bu yürüyüşü yapabilir. Trailhead, Ubud’dan arabayla yaklaşık 1,5 saat ve Seminyak’tan yaklaşık 2,5 saat uzaklıktadır. İyi işaretlenmiş parkurlarda seyahat ederken, tırmanış yaklaşık iki ila üç saat sürer.

Zirveye ulaştığınızda, kalderanın üzerinden çevredeki dağlara ve Batur Gölü’nün ışıltılı genişliğine bakabilirsiniz. Maceranızı, yanardağın buharında pişirilen yumurtalar da dahil olmak üzere piknik kahvaltısıyla tamamlayın.

Batur Dağı yürüyüşü popüler olsa da, Bali’nin en yüksek dağı değil. Adanın en yüksek dağı 3.031 metre ile Agung Dağı. Daha deneyimli bir yürüyüşçüyseniz ve daha az kullanılan bir parkuru tercih ediyorsanız, bu daha uzun ve daha zorlu yürüyüş için bir rehber kiralayabilirsiniz.

5. Pura Luhur Uluwatu’da Kecak Ateş Dansını İzleyin

Bali’nin en ünlü tapınaklarından biri olan Pura Luhur Uluwatu, bir deniz kayalığının üzerinde muhteşem bir ortamda yer alıyor. Tapınağın Bali’yi kötü deniz ruhlarından koruduğuna inanılıyor.

Gün batımı, ziyaret etmek için en iyi zamandır. Her akşam düzenlenen özel Kecak ve Ateş Dansı Gösterisi performanslarını da izleyebilirsiniz.

6. Tegallalang Pirinç Terası / Bali Gezilecek Yerler Listesi

Bali’de en çok fotoğraflanan şeylerden biri de pirinç terasları. Bunların en iyileri ise Tegallalang Pirinç Teraslarında bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Alanı’nda sadece canlı yeşilliklerden oluşan bir mozaiği seyretmekle kalmaz, aynı zamanda üzerinde dev bir salıncakla süzülebilirsiniz. Bu tarihi cazibe merkezinin ihtişamını içinize çekmenin heyecan verici bir yolu.

Pirinç tarlalarına bakan küçük bir kulübede kahve tadımı da yapabilirsiniz. Ve misk kedilerinin dışkıladığı kahve çekirdeklerinden yapılan ünlü “cat-poo-cino” veya kopi luwak’ı mutlaka deneyin. (Tadı göründüğünden daha iyi.)

Tegallalang Pirinç Terası, Ubud’un arabayla yaklaşık 30 dakika kuzeyinde yer alır.

7. Bali Şelalelerine Yürüyüş Yapın / Bali’de Ne Yapılır?

Şelale meraklıları Bali’de seçim yapmakta zorlanırlar. Bazı şelaleler, ormanlık yollar boyunca yosunlu kayalardan aşağı basamaklanarak ve sakin havuzlara dökülen gizli mücevherlerdir. Diğerleri kısa, iyi bilinen turist yollarında uzanır. Bali’de nereye giderseniz gidin, muhtemelen kısa bir sürüş mesafesinde bir şelale bulacaksınız. Çoğu küçük bir ücret gerektirir, ancak onlara yürüyüş yapmak Bali’de yapılacak en ucuz şeylerden biri.

Muhtemelen Bali’deki en güzel çağlayanlardan biri, yaklaşık yedi şelaleden oluşan Sekumpul Şelalesi’dir. Ama aynı zamanda erişmesi en zor olanlardan biridir. Üç ila dört saatlik gidiş-dönüş yolunda toprak bir yol ve dik basamaklardan geçmeniz gerekir.

Erişimi daha kolay olan Gitgit şelalesi, Bali’nin en popüler şelaleleri arasında yer alıyor. Bu ikiz akıntılı güzelliğe ulaşmak için tahta bir kaldırım boyunca yürüyün. Yol boyunca küçük bir geçit ve serin derelerin üzerinden geçecek, güzel kokulu baharat ve macadamia fıstığı ağaçlarını göreceksiniz.

Tibumana ve Banyumala şelaleleri de görülmesi gereken yerler arasında.

8. Seminyak ve Canggu’daki mağazalara göz atın / Bali Gezilecek Yerler Listesi

Boho tasarımı, plaj kıyafetleri, çantalar ve bilezikler – tüm bunları ve daha fazlasını Seminyak ve Canggu’nun işlek caddelerinde bulabilirsiniz.

Seminyak’ta popüler butikler arasında Paulina Katarina, Magali Pascal, Uma ve Leopold, Biasa ve Bamboo Blonde yer alır. Erkek, kadın ve çocuk giysileri satan Bali Boat Shed’de tek çatı altında 40’tan fazla bağımsız tasarımcının modellerine göz atın ya da el yapımı gümüş takılar için Sea Gypsy’ye gidin.

Tek noktadan alışveriş için, modadan ayakkabıya, takı ve hediyelik eşyalara kadar her şeyi satan mağazalarla dolu, klimalı, batı tarzı bir alışveriş merkezi olan Seminyak Village’da dolaşın. Daha küçük açık hava Seminyak Meydanı’ndaki mağazalara da göz atabilirsiniz.

Gerçek bir pazarlık mı arıyorsunuz? Seminyak Meydanı yakınlarındaki Seminyak Bit Pazarlarındaki tezgahlara göz atın. Giysiler, takılar, oymalar ve el işleri burada bulacağınız birçok hazine arasındadır.

Canggu, diğer popüler butiklerin yanı sıra aynı tasarımcı mağazalarının birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır. One Love, bağımsız tasarımcılar tarafından oluşturulan sürdürülebilir ve küçük partili stiller satıyor. COVE, ada tarzı dekoru, kıyafetleri ve mücevherleriyle bir başka değerli duraktır ve Indigo Luna, buradaki amiral mağazasında eko-bilinçli yoga kıyafetleri ve mayolar satmaktadır.

9. Bali’de Sörf Noktasında Bir Dalga Yakalayın

Bali, harika sörf molalarıyla ünlüdür. İster acemi, ister deneyimli bir sörfçü olun, becerilerinizi geliştirmek için en iyi noktayı bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Yeni başlayanlar Kuta, Seminyak ve Canggu’s Echo Beach’in en gözde turistik bölgelerinde hafif dalgalar, sörf tahtası kiralama ve uygun fiyatlı dersler bulacaklar.

Ancak Bali’nin en iyi sörf noktalarından bazıları biraz daha uzakta. En iyi gelgitte sörf yapılan Bukit yarımadasındaki Dreamland, deneyimli sörfçüleri büyük dalgalarda ve diğerlerini dalgalar daha küçükken cezbeder.

Uluwatu’nun efsanevi sörf molaları daha tekniktir ve uçurumun tepesinde yer alan Bali’nin ünlü Uluwatu tapınağından birinin manzarası burada sörf yapmayı büyülü bir deneyim haline getirir.

Padang Padang, Bali Boru Hattı olarak bilinir. Her türden sörf tutkunu her yıl düzenlenen Rip Curl Cup’ı izlemeye geliyor.

Blue Point, Green Bowl, Balangan, Bingin ve Nyang Nyang, orta ve daha ileri düzey dalga binicileri için diğer popüler sörf noktalarıdır.

10. Nusa Adalarına Kaçış

Bali’de romantik bir kaçamak planlıyorsanız, Nusa Adaları’nı düşünün. Burada vahşi kumsallar, gizli mağaralar, mavi lagünler ve daha geleneksel bir yaşam tarzı bulacaksınız.

Nusa Lembongan, bu üç yavaş adadan en çok ziyaret edileni. Sanur’dan yaklaşık 20 kilometre açıkta, sürat teknesiyle kolayca erişilebilir. Burada yapılacak en iyi şeyler arasında sörf, şnorkelli yüzme, dalış, kano, ayakta kürek sörfü ve kıyı boyunca yerel yosun çiftçilerini izlemek yer alır.

Nusa Penida, ada üçlüsünün en büyüğüdür. Engebeli kaya oluşumlarına, bir kuş barınağına, mağaralara, mercan resiflerine ve manta vatozları ile kaplumbağalara ev sahipliği yapan popüler dalış noktaları vardır.

11. Yerel Köylerde Bisiklet Turu

Bali’de bisiklet sürmek, turist kalabalığından ve hediyelik eşya dükkanlarından uzakta, yerel yaşam tarzını özümsemenin en iyi yoludur.

Popüler Bali bisiklet turları genellikle Batur Dağı’nın ünlü kaldera gölü gibi Ubud çevresinde yüksek bir noktada başlar, bu nedenle yolculuğunuz çoğunlukla yokuş aşağıdır. Yol boyunca, geleneksel yaşama bir göz attığınız ve yerel geleneklere katıldığınız canlı pirinç tarlalarından, kahve tarlalarından, tapınaklardan ve küçük köylerden geçeceksiniz.

Daha da iyisi, biraz pedal gücünden tasarruf edin ve Ubud’da yarım günlük elektrikli bisiklet turuna katılın. Bu üç saatlik e-bisiklet turunda, doğal kırsalın içinize çekilecek ve UNESCO listesindeki Tegallalang Pirinç Tarlasını, yerel köyleri ve yol boyunca bir kahve tarlasını keşfedecek, ardından gününüzü lezzetli bir Bali öğle yemeği ile tamamlayacaksınız.

Ubud’daki birçok otel ve tatil beldesinde misafirler için ücretsiz bisikletler vardır, böylece çevrede kendi rehberliğinizde bisiklet turuna çıkabilirsiniz.

12. Jatiluwih Pirinç Teraslarında Yürüyüş Yapın / Bali’de Ne Yapılır?

Bali’nin zümrüt yeşili pirinç teraslarında yürüyüş yapmak sizi Bali’nin atan kalbine bağlar. Bali’de en az 2.000 yıldır pirinç ekiliyor ve tarlalarda yerli halkın yıl boyunca çalıştığını, bu değerli mahsulü ektiğini, baktığını ve hasat ettiğini görebilirsiniz. Bu yamalı tarlalarda bir gezinti, size birlikte çalışan yerel ailelerle tanışma fırsatı verir.

Tegallalang, Bali’nin en ünlü pirinç terasıdır, ancak Jatiluwah pirinç terasları daha az turistiktir ve geleneksel Bali tadı sunar. Ubud’a arabayla yaklaşık 90 dakikalık mesafedeki Jatiluwih pirinç terasları, Batukaru sıradağlarının yamaçları boyunca 600 hektardan fazla pirinç tarlasını kaplar.

13. Pura Ulun Danu Bratan

Bratan Gölü’nün batı kıyısındaki küçük bir adada yer alan 17. yüzyıldan kalma Pura Ulun Danu Bratan, Bali’nin en güzel tapınak komplekslerinden biridir. Bali’nin merkezindeki serin yaylalarda, Gunung Bratan’ın çarpıcı fonunda yer alan katmanlı tapınaklar, aynalı göle yansır ve su seviyeleri yükseldiğinde yüzeyinde yüzer gibi görünür.

Pura Ulun Danu Bratan, deniz ve göllerin tanrıçası Dewi Danu’ya adanmıştır.

Turist otobüsleri gelmeden önce günün erken saatlerinde ziyaret etmeye çalışın.

14. Ubud Sanat Pazarı’nda alışveriş yapın / Balide Ne Yapılır?

Göreviniz Bali’den hediyelik eşyalar almaksa, Ubud Sanat Pazarı’ndaki (Pasar Ubud) tıklım tıklım tezgahları kaçırmayın. Heykeller, saronlar, oymalar, mücevherler, tablolar ve ev eşyaları burada bulacağınız birçok öğeden sadece birkaçı ve hareketli tezgahlara göz atmak, hiçbir şey satın almasanız bile Ubud’da yapılacak en iyi şeylerden biri.

Pazarlık beklenir ve iyi bir kural, istenen fiyatın yarısını teklif etmek ve oradan yukarı doğru gitmektir, ancak her zaman kibar bir gülümsemeyle.

15. Gili Adaları’nda Rahatlayın

Nusa Adaları bile sizin için çok kalabalıksa, oldukça rahat Gili Adaları’na bakmanın zamanı geldi. Komşu Lombok kıyılarında uzanan bu üçlü küçük adalarda (Gili aslında “küçük ada” anlamına gelir) hayat daha da yavaş akıyor, ancak turistler bu tropikal kaçışı hızla keşfediyor ve kıyılarında butik oteller filizleniyor.

Gili adalarında büyük oteller – hatta arabalar ve motosikletler – bulamazsınız. Bunun yerine, bu adalar daha çok yerel misafirhaneler ve bisikletle keşfetmekle için uygundur.

Kristal berraklığında sularda yüzmek; palmiyelerle kaplı, saf beyaz kumlu plajların tadını çıkarmak; ve yemek pişirme dersleri gibi kültürel deneyimler, bu uykulu adalarda yapılacak en iyi şeyler arasındadır.

Bali’de Ne Yapılır; Diğer Aktiviteler

16. Ubud’da Vegan Yemek Ziyafeti

17. Amed’de Şnorkel veya Dalış

18. Pura Tirta Empul Kutsal Kaynaklarında Yıkanın

19. Bali Spasında Mutluluk

20. Candidasa ve Manggis’i Keşfedin

21. Cennetin Kapılarında Fotoğraf İçin Poz Verin

22. Sidemen Vadisi’ni Keşfedin

23. Tenganan Antik Köyü’nü ziyaret edin

24. Yoga İnzivasında Stresi Azaltın

25. Waterbom Bali, Kuta’da su sıçratın

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