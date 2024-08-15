Bali adasına metro geliyor!

Endonezya’nın Bali adası turistler ve özellikle balayı çiftleri için en popüler destinasyonlarından biri. Bu nedenle adadaki trafik kaosuna metro ile kalıcı çözüm getirilmesi planlanıyor.

Bali adası hem kendi nüfusu hem de turist yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman trafik sıkışıklığına ve sokaklarda kaosa yol açan yoğun trafik hacimleriyle uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu duruma çözüm bulmak amacıyla en önemli gezi noktalarına hizmet verecek ve trafiği rahatlatacak metro ağının inşası planlanıyor. “Bali Metrosu” projesine ilişkin tüm bilgileri aktarıyoruz;

Bali’yi daha önce ziyaret etmiş olan herkes, popüler Endonezya adasına sıklıkla hakim olan trafik kaosunu bilir.

Kornalar, kalabalıklar ve trafik sıkışıklıkları şu ana kadar tatil deneyiminin ayrılmaz bir parçası oldu; hem taksilerle ya da kiralık motosikletlerle seyahat eden turistler hem de yerel halk genellikle varış noktalarına gecikmelerle ulaşıyor.

Bu sorunu çözmek için şimdi Bali’ye bir metro inşa edilecek.

Bali metrosu inşaatı Eylül 2024’te başlayacak

Önümüzdeki birkaç yıl içinde Endonezya adasında “Bali Metrosu” adı altında bir kısmı yeraltından geçecek yerel bir ulaşım ağı inşa edilecek.

Amaç, her gün Bali’ye gelen 18 bin kadar turist akınıyla başa çıkmak.

Bunun metro olma kararı öncelikle adanın katı altyapı yasalarından dolayı alındı. İnşaat projelerinin tapınakları, kutsal alanları veya tarım alanlarını etkilememesi planlanıyor.

Ayrıca inşaat hindistancevizi ağacının yüksekliğini de geçmeyecek.

Proje için toplam 20 milyar ABD doları tahsis edildi ve temelinin Eylül 2024’te atılması planlanıyor.

Hedef Bali metrosu inşaatını 2031’e kadar tamamen bitirmek. Özellikle şu anda 2-3 saate kadar olan havalimanına yolculuk süresinin yeni ulaşım ağıyla önemli ölçüde kısalması bekleniyor.

Bali’deki metro için bu güzergahlar planlanıyor

Endonezya adasında inşa edilecek ilk şey I Gusti Ngurah Rai Havalimanı’ndan metro bağlantıları olacak. Bunu takiben Sanur sahil bölgesine ve Bali’nin kültür merkezi olarak kabul edilen küçük kasaba Ubud’a başka rotalar da planlanıyor.