Cübbeli Ahmet 14 Mart Kehaneti ile Gündemde

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 14 Mart’ı 15 Mart’a bağlayan geceye dikkat çekerek ilginç bir uyarıda bulundu.

Cübbeli Ahmet 14 Mart’ı 15’ine bağlayan gece için şu paylaşımı yaptı:

“Mart’ın 14’ünü 15’ine bağlayacak gece önemlidir. Bunun özelliği nedir peki? Rumi Takvime göre ilk Çarşamba’dır. Biz takvime bakarak tespit ettik. Senede biz iki Çarşamba’ya dikkat çekiyoruz. Dualar yazıyoruz.

Ben senede iki kez bu günleri sizlere aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart’ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart’ı 15 Mart’a bağlayan geceye dikkat edelim. Ben astrolog değilim. Gökbilimci değilim. Ulemalara bakan biriyim. O velilerin söylediklerini sizlere aktarıyorum.

Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun.”

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