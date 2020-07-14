En Güzel Yunanistan Plajları: İşte En İyi 10 Yunanistan Plajı

Yunanistan plajları tüm dünyadan ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Hem anakara hem de muhteşem Yunan adaları da dahil olmak üzere Yunan kıyılarının birçok yerinde harika plajlar bulunuyor. Yunanistan plajları ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim sunuyor. En güzel Yunanistan plajları listemize göz atmadan tatil planı yapmayın.

1. Myrtos Plajı / En Güzel Yunanistan Plajları

Kefalonya’daki Myrtos Plajı çarpıcı olduğu kadar şaşırtıcı. Çakıl taşlarının parlak beyazı, denizin derin mavisine keskin bir şekilde karışıyor. Myrtos plajının arkasındaki sarp dağlar ve uzun uçurumlar ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor.

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Çeşitli dönemlerde Yunanistan’ın en iyi plajı seçilen Mrytos plajında küçük bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz.

2. Navagio Plajı

Gözlerden uzak ve çarpıcı Navagio Plajı, İyonya Adaları’nın üçüncü büyüğü Zakynthos’un en ünlü yeri. Plaj adanın kireçtaşı kayalıklarının arasındadır ve sadece tekne ile ulaşılabilir. Gemi enkazı Yunanistan’ın belki de en çok fotoğrafı çekilen objelerinden biri. Sadece tekneyle ulaşılabildiği için sahilde hiçbir tesis bulunmuyor.

3. Porto Katsiki

Düzenli olarak Avrupa’nın en iyi plajları arasında seçilen Porto Katsiki, Lefkada adasında. Turkuaz mavisi su ve çimenli bir uçurumun altındaki uzun kumsal nefes kesici. Şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz plajda fazla tesis bulunmuyor. Uzun bir yürüyüşle ulaşılabilen plaja yürümeyi sevmeyenler taksi botlarla gidiyor.

4. Simos Plajı / Yunanistan Plajları

Küçük Elafonisos adası, yerel halk tarafından ülkenin en iyi plajı olarak görülen Simos Plajı’na ev sahipliği yapıyor. Turkuaz suların, kum tepelerinin ve eşsiz floranın birleşimi herkes tarafından takdir edilen bir atmosfer yaratıyor. Canlı parti atmosferi ve gece hayatının yanı sıra Simos Plajı’nın sakin suları burayı çekici kılıyor. Sığ denizi nedeniyle çocuklu ailelerin de sevdiği plajlar arasında. Plaj boyunca birçok mekan var.

5. Elafonisi Plajı

Elafonisi plajı gerçekten olağanüstü. Girit’in güneybatısındaki Elafonsi adasında yer almaktadır. Egzotik pembe ve beyaz kumlarıyla dikkat çeken plaj masmavi bir denize sahip. Deniz keyfine mola verenler yakındaki Chrysoskalitissa manastırını veya Agia Irini deniz fenerini gezebilirler.

6. Lindos Plajı / En Güzel Yunanistan Plajları

Rodos adasındaki Lindos Plajı, Pallas Plajı olarak da biliniyor. Ziyaretçiler denizde sakin bir öğleden sonra kano veya kürek teknesi kiralayarak suda rahatlayabilirler. Beyaz badanalı evler ve Arnavut kaldırımlı sokaklardan oluşan güzel bir yamaç yerleşimi olan yakındaki Lindos köyü mutlaka ziyaret edilmeli. Yerel mutfağın tadını çıkarın ve güvenli bir şekilde hediyelik eşyalar satın alın.

7. Balos Lagünü

Girit’in en güzel plajlarından biri olan Balos Lagünü, Kissamos kasabasının yakınında yer almakta. Küçük Imeri Gramvousa adası ve Girit’in kendisi arasında yer alan plaja tekne veya araba ile erişilebilir. Balos Lagünü’nde ziyaretçiler, pembe kum, mavi ve turkuaz su ile çevrili bir kaya çıkıntısının yarattığı çarpıcı bir manzara ile karşılanıyor. Yunanistan’ın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri. Sahilde küçük bir kafe mevcuttur, ancak fazla alternatif sunmuyor.

8. Paradise Beach / En Güzel Yunanistan Plajları

Mykonos Adası’nın en ünlü plajı. Paradise Beach hem gece hayatı ve partileri sevenlere hem de doğa severlere hitap ediyor. Plaj gün batımından şafağa kadar heyecan verici bir deneyim sunuyor.

9. Koukounaries

Skiathos adasında bulunan Koukounaries, Yunanistan plajları arasında en güzellerinden biri. Su berrak, kum yumuşak ve etraftaki çam ormanı dünyanın bu bölgesine özgü rahat bir atmosfer yaratıyor. Turistler yüzme, tekne gezintisi ve suda kayak veya karada ata binebilirler. Sahilde rahat yemekler için yemek seçenekleri ve daha zarif bir yaklaşım için yakındaki birçok tatil köyü vardır.

10. Agios Prokopios / En Güzel Yunanistan Plajları

Naxos’taki plaj tüm gün beyaz kumlarda dinlenmek isteyen tatilcilerin gözdeleri arasında. Yaz aylarında şiddetli rüzgarlar suyu güneşlenmekten çok rüzgar sörfü için daha uygun hale getirse de, gezginler yılın büyük bölümünde burayı tercih etmeye devam ediyor. Agios Prokopios’taki manzara Yunanistan’ın en iyilerinden biridir. Ziyaretçiler kuzeyde kaya çıkıntıları ve güneyde büyük gölge veren ağaçlar görecekler. Bu plaj, sığ kıyı şeridinin tadını çıkaran aileler arasında da popüler.