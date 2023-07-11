Avrupa’nın En Güzel Sahil Şehri: 50 Bin Okuyucu Seçti

Alman seyahat portalı TRAVELBOOK’un 50 bin okuyucusu ile yaptığı anket ile Avrupa’nın en güzel sahil şehri seçildi.

Bir tatil yeri seçerken genellikle seçim yapmakta zorlanabilirsiniz: Bu bir plaj tatili mi yoksa heyecan verici bir şehre bir gezi mi olmalı?

Tabii ki, en kolay yol ikisini birleştirmek. Bu sayede, her zaman deniz kenarında dinlenirken veya şnorkelli yüzme, dalış veya yelken gibi boş zaman aktivitelerini sürdürürken, şehrin olanaklarından faydalanabilir, restoran ve kafe seçeneklerinden, gezi ve alışveriş fırsatından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca Avrupa’da pek çok popüler ve iyi bilinen kıyı kenti vardır ve bunların her birinin kendine has cazibesi ve avantajı vardır. Ama en güzeli hangisi? TRAVELBOOK okuyucuları bu konuda bir ay boyunca oy kullandılar. Artık sonuçlar ortaya çıktı.

Ve kazanan Dubrovnik oldu.

Adriyatik kıyısındaki Hırvat kenti tüm oyların yüzde 16’sını aldı ve az farkla da olsa yarışı önde bitirdi.

Okuyucuların yüzde 14 gibi önemli bir kısmı ise İspanya’nın Barselona şehri için oy kullandı.

Portekiz’in başkenti Lizbon ise yüzde 10 oyla üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa’nın en güzel sahil şehri hangisi şeklinde yapılan oylamada toplam 50 binden fazla oy kullanıldı.

Oylama için kıyı şehirlerinin geniş seçimini daraltmak amacıyla, Facebook ve Instagram’daki 200.000’den fazla TRAVELBOOK takipçisine ilk olarak favorileri soruldu. Editörlerin diğer önerileriyle birlikte toplam 18 kıyı kentinin bir listesini oluşturuldu.

Yalnızca Güney Avrupa’daki şehirlerin seçime girmemesine, Kuzey ve Doğu Avrupa’nın da oylamada temsil edilmesine özen gösterildi. Daha iyi karşılaştırılabilirlik için, editörler ayrıca bilinçli olarak yalnızca 100.000’den fazla nüfusu olan büyük şehirleri oylamaya dahil etmeye karar verdiler.

Avrupa’nın en güzel 5 kıyı şehri:

Dubrovnik – Hırvatistan

Barselona – ​​İspanya

Lizbon – Portekiz

Venedik – İtalya

Kopenhag – Danimarka

Ankette yüksek oy alan diğer bazı şehirler ise Cadiz, Napoli, San Sebastian, Stockholm, Valencia ve Selanik oldu.

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