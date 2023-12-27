Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan kavgası alevlendi!

Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan hakkında sert sözler sarf etti, Ceylan’ın yanıtı gecikmedi.

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz’un arasındaki tartışmalar Demirkubuz’un bir yayında söylediklerinin ardından yeniden gündeme geldi.

İntihal tartışmalarına dair konuşan Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan hakkında “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım” dedi.

HaberTürk’te “Meseleleler” isimli programda Haluk Mertbey’in konuğu olan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, meslektaşı Nuri Bilge Ceylan ile aralarındaki gerilim ve “çalıntı senaryo” iddiaları hakkında konuştu.

Küskünlüğün sebebinin Üç Maymun filminin çalıntı olduğu iddialarıyla ilgisi olmadığını belirten Demirkubuz, Üç Maymun filmini izlemediğini, küskünlüğü kendisinin değil Ceylan’ın başlattığını dile getirdi.

Demirkubuz, 2006’da kendi filmi Kader’in, Ceylan’ın İklimler filmini geçerek “En İyi Film” ödülünü aldığı Antalya Film Festivali’ne dikkat çekti.

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’a yönelik eleştiriler yaptığı için kendisine küstüğünü ifade eden Zeki Demirkubuz, “Cannes Film Festivali’nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne!” ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, Ceylan’ın kendisine göndermede bulunduğu şeklinde yorumlanan Kış Uykusu’ndaki öğretmen sahnesiyle ilgili olarak, “Kış Uykusu’ndaki göndermeyi kabaca gördüm. B*k gibi sahneydi. Böyle bir şey olur mu ya? Çok korkunç bir sahnesiydi. Kusura bakmasınlar, daha iyi çeksin öyle şeyleri” dedi.

Demirkubuz, çalıntı film iddialarında adı geçen kendisinin Kor’u ve NBC’nin Üç Maymun’u izlemediğini belirtip Ceylan’a yönelik “İma falan demiş, adilik yapmasın. Ben direkt söylerim. Üç Maymun’u hiç izlemediğim ve bu konuların bu hale gelmesini istemediğim için umursamadım. Kendisi benim umursamazlığımı başka mevzular yüzünden iyi bilir” dedi.

Zeki Demirkubuz: YouTube kanalı açarım

Demirkubuz çalıntı senaryo iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Nuri Bilge Ceylan susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek ederse YouTube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır.

Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin. Eğer kaç senedir yaptığı gibi dişini sıkıp evinde oturmazsa, çıt çıkarırsa, tepem atarsa her şeye o zaman tekrar başlarım.

2006’da benimle küstü. 2006’nın başında bir çiğlik yaptı. Ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Çıt çıkarırsa tek tek anlatacağım. Aramıza mesafe koydum.

Biz çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam, ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Midem bulanınca biraz uzaklaştım. İklimler’in kurgusu sırasında pis bir hareket… O onu çekti, ben Kader’i çektim.”

Nuri Bilge Ceylan’dan Cevap: YouTube kanalını şimdiden açsın

Zeki Demirkubuz’un Habertürk’teki konuşmalarının ardından gözlerin çevrildiği Nuri Bilge Ceylan ise yaklaşık 3 yıl aranın ardından X’te ilk kez paylaşım yaptı.

Demirkubuz’a yanıt vereceğini söyleyen Ceylan şu ifadeleri kullandı:

“Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında…”

Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında… — Nuri Bilge Ceylan (@_nbc_) December 27, 2023

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