Halil Umut Meler’e yumruklu saldırısıyla gündeme oturan Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi.

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya’nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

Olay sonrası Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca üyesi olduğu AKP’den de ihraç edilmişti.

Faruk Koca hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, “Tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti.

PFDK’ya sevk edilen Faruk Koca, 5 yıl hak mahrumiyeti cezası almış, 3 yıldan uzun hak mahrumiyeti cezası nedeniyle ömür boyu futboldan men cezasına çarptırılmıştı.

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler’e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık’ta kabul edildi.

Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024’te yapılmasını kararlaştırdı.

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