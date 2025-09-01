Harikasın 12 Dev Adam

12 Dev Adam durdurulamıyor

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’nda Estonya’yı yenerek dörtte dört yaptı. Ay-Yıldızlılar, hızlı başladığı maçta ilk çeyreği 25-13 önde kapatırken devreye de 46-27 önde gitti. Kırmızı-beyazlılar, üçüncü çeyrekte farkın azalmasına izin vermedi: 65-49. Son çeyrekte Kullamae’nin basketleriyle Estonya farkı 9 sayıya kadar indirdi: 67-58. Son 5 dakikaya 72-58 önde giren millilerimiz, karşılaşmadan ise 84-64 galibiyetle ayrıldı. A Milli Basketbol Takımımız, son 16 turuna kalmayı garantilerken gruptaki son maçını 3 Eylül’de saat 21.15’te Sırbistan ile liderlik için oynayacak.

64-84

ESTONYA-TÜRKİYE

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatvara (İspanya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

1. PERİYOT: 13-25

2. PERİYOT: 14-21 (27-46)

3. PERİYOT: 22-19 (49-65)

4. PERİYOT: 15-19

ESTONYA: Drell 8, Rosenthal 1, Raieste, Treier 8, Tass 9, Hermet 12, Joesaar 2, Riismaa 2, Konontsuk 4, Kullamae 16, Rosenthal, Jurkatamm 2

TÜRKİYE: Shane Larkin 7, Şehmus Hazer 9, Cedi Osman 11, Alperen Şengün 21, Ercan Osmani 14, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 4, Ömer Faruk Yurtseven 1, Furkan Korkmaz 5, Onuralp Bitim