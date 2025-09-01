Filenin Sultanları çeyrek finalde

Filenin Sultanları ilk sette çok zorlandı

Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final için sahaya çıktı. Grup aşamasını 3’te 3 ile geçen Millilerimiz, son 16 turunda D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaştı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları müthiş çekişmeye sahne olan ilk seti 30-28 aldı. Ay-Yıldızlılar, ikinci setten de 25-13 galibiyetle ayrıldı. Son seti de 29-27 kazanan Filenin Sultanları, rakibini 3-0’la eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı ve perşembe günü saat 16.30’da oynanacak karşılaşmada ABD’nin rakibi oldu.