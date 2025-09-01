Filenin Sultanları çeyrek finalde

SporTürkiye

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı eleyerek çeyrek finalde ABD ile eşleşti

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı eleyerek çeyrek finalde ABD ile eşleşti
Filenin Sultanları ilk sette çok zorlandı

Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final için sahaya çıktı. Grup aşamasını 3’te 3 ile geçen Millilerimiz, son 16 turunda D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaştı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları müthiş çekişmeye sahne olan ilk seti 30-28 aldı. Ay-Yıldızlılar, ikinci setten de 25-13 galibiyetle ayrıldı. Son seti de 29-27 kazanan Filenin Sultanları, rakibini 3-0’la eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı ve perşembe günü saat 16.30’da oynanacak karşılaşmada ABD’nin rakibi oldu.

