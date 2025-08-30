12 Dev Adam rakip tanımıyor

12 Dev Adam’da Alperen Şengün şov!

Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’nda ev sahibi Letonya’yı 93-73, Çekya’yı ise 92-78 mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, Portekiz karşısında da fırtına gibi esti. 12 Dev Adam, ilk çeyreğe Alperen Şengün’ün 6 sayısıyla başladı. Portekiz’de Neemias Queta 7 sayıyla skoru 8-7’ye getirdi. Kırmızı-beyazlılar, Alperen Şengün’ün 14 sayı attığı ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. Milliler, ikinci çeyreğin yarısını 34-21 üstün geçerken devreye de 51-27 üstünlükle gitti. Ay-Yıldızlılar’da ilk yarıda Alperen Şengün 20 sayıyla farkın mimarı oldu. 12 Dev Adam üçüncü çeyreği de 73-37 ile önde kapattı. Maçı da 95-54 kazanan A Milli Takımımız, 1 Eylül’de saat 14.45’te Estonya, 3 Eylül’de 21.15’te Sırbistan ile oynayacak.

95-54

TÜRKİYE-PORTEKİZ

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

1. PERİYOT: 22-13

2. PERİYOT: 29-14 (51-27)

3. PERİYOT: 22-10 (73-37)

4. PERİYOT: 22-17

TÜRKİYE: Shane Larkin 4, Cedi Osman 9, Alperen Şengün 20, Ercan Osmani 5, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer 4, Ömer Faruk Yurtseven 14, Furkan Korkmaz 14, Adem Bona 5, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2

PORTEKİZ: Diogo Brito, Travante Williams 14, Diogo Ventura 2, Miguel Queiroz 6, Neemias Queta 15, Francisco Amarante 5, Rafael Lisboa 5, Candido Sa, Nuno Sa, Daniel Relvao 2, Vlad Voytso 5, Diogo Gameiro