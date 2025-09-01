Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Putin ile görüştü

Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde ilerlediğini vurgularken, Putin’i yakın zamanda Türkiye’ye davet etti. Enerji iş birliği, Ukrayna’daki savaş ve Kafkasya’daki barış süreci görüşmenin öne çıkan başlıkları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde ekonomi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji başlıklarında uzun yıllardır süregelen iş birliği ruhunun korunarak güçlendirilmesinin önemine değindi. Putin ise, Türkiye’ye Karadeniz üzerinden kesintisiz doğalgaz tedarik ettiklerini belirterek stratejik ortaklığı vurguladı.

Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın “adil ve kalıcı bir barış” ile sona ermesi için Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü ifade etti. İstanbul müzakerelerinin sürece katkı sağladığını hatırlatarak, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin devam edeceğini söyledi.

Kafkasya’da barış temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması temennisini yineledi. Kafkasya’da istikrarın hem Türkiye hem de Rusya’nın ortak menfaatine olduğunu vurguladı.

Gazze ve Suriye gündemi

Görüşmede ayrıca İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkenin siyasi birliğini gözeten kalkınma adımları da ele alındı.

