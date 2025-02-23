Zelenski’den istifa açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlediği basın toplantısında barışın sağlanması adına gerekirse görevden çekilebileceğini açıkça ifade etti. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın savunduğu borç miktarının söz konusu olmadığını belirten Zelenski, “Eğer bu, Ukrayna’nın barışı içinse, görevimden çekilmeye hazırım” dedi.

Zelenski: Liderlikten vazgeçerim

Yapılan açıklamalarda Zelenski, barış için liderlikten vazgeçmeye hazır olduğunu dile getirirken, ülkesinin egemenliğini korumanın ve Rusya’nın işgal ettiği toprakların geri alınmasının önemine vurgu yaptı. Zelenski, barışın ancak Ukrayna’nın kendi geleceğini belirleyeceği bir ortamda mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

NATO üyeliğinin olmaması durumda, Zelenskyy potansiyel bir ateşkes sonrasında çatışmaların yeniden başlamasını engellemek için Ukrayna’da 100.000’den fazla Avrupa askerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.



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