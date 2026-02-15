Serdar Bilgili’nin unutulmayan aşkı: Amelie Latournald

2010’lu yıllarda iş dünyasının tanınan isimlerinden Serdar Bilgili ile Fransız model Amelie Latournald arasında yaşanan ilişki, döneminin en çok konuşulan birlikteliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Birlikte geçirilen yıllar, doğan bir çocuk, ayrılık süreci ve sonrasında farklı hayatlara yönelmeleri… Tüm bu gelişmeler, bu ilişkiyi magazin tarihine geçen hikayelerden biri haline getirdi.

Serdar Bilgili ve Amelie Latournald’ın İstanbul yılları

Serdar Bilgili ile Amelie Latournald’ın ilişkisi 2010’lu yılların başında magazin sayfalarında sıkça yer buldu. Çiftin 2013 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ali adı verilen çocuk New York’ta doğdu. Bilgili, o dönem oğlunu nüfusuna almış ve İstanbul Bebek’te, çocuğun ihtiyaçlarına göre düzenlenen bir evde yaşamaları için hazırlık yaptırmıştı. Aynı çatı altında yaşamalarına rağmen çiftin evlilik kararı almaması, o yıllarda sıkça konuşulan konular arasındaydı.

Paris’e uzanan ayrılık hikayesi

İlişkinin ilerleyen dönemlerinde yaşanan gelişmeler, tarafların yollarını ayırmasına neden oldu. Serdar Bilgili’nin Nazlı Çelik ile evliliğinin ardından ise ikili arasında ipler koptu. Amelie Latournald, yaşanan kırgınlıkların ardından oğlunu yanına alarak Paris’e yerleşti.

Bu süreçte baba ile oğulun bir süre görüşemediği de magazin kulislerinde konuşulan detaylar arasında yer aldı. Bu ayrılık, o dönem magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Hayatlar farklı yönlere ilerledi

Yıllar içinde her iki taraf da kendi hayatında yeni sayfalar açtı. Amelie Latournald, 2022 yılında Paris’te bir iş insanı ile evlendi.

Serdar Bilgili’nin ise oğlunu görmek için Paris’e gittiğinde Latournald ve eşiyle bir akşam yemeğinde bir araya geldiği biliniyor.

Göcek tatili hafızalara kazınmıştı

Çiftin birlikte olduğu döneme dair en çok konuşulan anlardan biri de 2023 yılının Mayıs ayında yapılan Göcek tatili olmuştu. Serdar Bilgili’nin, Amelie Latournald ve yeni doğan oğullarıyla hafta sonunu burada geçirdiği o günler, magazin sayfalarında uzun süre yer bulmuştu.