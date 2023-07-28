Ahmet Nur Çebi’ye Şok : Trabzonuna Başkan Olsana

Sezonun ilk maçında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye Şok; Beşiktaş tribünlerinden ‘yönetim istifa’ ve Trabzon’una başkan olsana sesleri yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Tirana karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce yönetim Siyah-Beyazlı tribünlerden istifaya çağırıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi’ye yönelik “Yedi sene oldu, senin süren doldu, yeter artık Ahmet Beşiktaş’ı terk et.” dikkat çekti.

Beşiktaş avantajlı skoru uzatma dakikalarında (90+4′) yakaladı!

Beşiktaş sezon açılışını yaptığı Dolmabahçe’de Arnavutluk ekibi Tirana’yı 3-1 mağlup etti. Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçı galibiyetle tamamlayan Kartal, Tiran’da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Daha maç başlamadan Beşiktaş tribünlerinden ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi.

Yönetimi istifaya çağıran Siyah-Beyazlı taraftar, Ahmet Nur Çebi için “Trabzon’una başkan olsana” ve “Yedi sene oldu, senin süren doldu, yeter artık Ahmet Beşiktaş’ı terk et” şeklinde sloganlar attı.

Beşiktaş Tirana karşısında avantajlı skoru 90+4’te buldu.

TİRANA 83’TE FARKI 1’E İNDİRDİ

Konferans Ligi’nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, seyircisi önünde 2 farklı önde götürdüğü maçta 83’te Tirana’nın golüne engel olamadı.

2 farkın daha avantajlı olacağı iç sahada farkı koruyamayan siyah beyazlılar 90+4’te bulduğu golle Arnavutluk’taki rövanş maçı öncesi sevindirici skoru elde etti.

İlk yarıda Onur Bulut ve Muleka’nın golleriyle soyunma odasına 2-0 öne giren Kartal, 83’te Kaina farkı 1’e indirdi. Oyuna sonradan giren genç Semih Kılıçsoy 90+4’te attığı golle Dolmabahçe’de skoru belirleyen isim oldu.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk’un başkenti Tiran’da oynanacak.

Beşiktaş Tirana maçını golleri

21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut’un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

42. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Aboubakar’ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

83. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rimal Haxhiu son çizgiye inmeden ortasını yerden altıpas alanına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Kaina kaleciden önce dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı kalemize gönderdi.

90+4’te temsilcimiz oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Jean Onana’nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy ceza sahasına girdi ve sağ ayağı ile çok sert vurarak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

Beşiktaş Taraftarından Ahmet Nur Çebi’ye “Trabzonuna Başkan Olsana’

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu karşılamasında Beşiktaşlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etmesinin yanı sıra Tribünlerden zaman zaman Ahmet Nur Çebi’ye “Trabzonuna Başkan Olsana’ sesleri yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu karşılamasında Beşiktaşlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Tribünlerden zaman zaman Ahmet Nur Çebi’ye “Trabzonuna Başkan Olsana’ sesleri yükseldi. pic.twitter.com/jwJexsEPUr — NationalTurk (@nationalturkcom) July 27, 2023

Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor ile ilgili Ne Olmuştu ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu karşılamasından bir gün önce Beşiktaş’ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş yönetimi “2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.” duyurusunu yapmıştı.

Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nur Çebi Twitter’da gündem olmuştu.

Beşiktaş’ı şampiyon yaptıktan sonra yönetim ile anlaşamadığı için ayırlan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Teknik Direktör Önder Karaveli ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı basın toplantısı sonrası büyük tepkiler olmuştu.

17 Temmuz 2021 tarihinden 4 ay sonra Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı ile tekrar sözleşme imzalandığını açıklanmasından sonra hem Başkan Ahmet Nur Çebi hem de sportif direktör olarak tanıtılan Ceyhun Kazancıya karşı paylaşımlar Twitter’da gündem yarattı…

Bir kısım taraftar Sergen Yalçın’ın ayrılmasında Ceyhun Kazancı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi sorumlu tuttular.

Beşiktaş Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli ile başladığı süreçte ki alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktörlük için deneyimsiz kabul edilen Valerien Ismael ile anlaştı.

Bu değişikler sonrası Beşiktaş son 25 yılın en kötüsünü yaşadı!

Avrupa’da 0 çeken, Süper Lig’de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi. Ayrıca ceza alınan sezonlar çıkarıldığında ise 21 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemedi.

Ahmet Nur Çebi Trabzonspor

Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor ile ilişkilendirilmesi AIPS Üyesi Trabzonlu Gazeteci – Yazar & Spor Muhabiri olan Ali Çil’in 26 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım başladı.

Ali Çil: Bütün lobisini kullanarak Trabzonspor’a yönetici olamayan Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’a başkan olabilmesi,Trabzonspor’un büyüklüğünün göstergesidir. Dönemin bakanından canlı olarak dinlemiştim:”Benim Trabzonspor’a müdahale ettiğimi söylüyorlor.Ahmet Nur Çebi’yi yönetime sokamadım” açıklaması sonraki Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor ile ilgili bu iddiaların doğru olup olmadığı gündeme geldi.

Bütün lobisini kullanarak Trabzonspor'a yönetici olamayan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'a başkan olabilmesi,Trabzonspor'un büyüklüğünün göstergesidir.Dönemin bakanından canlı olarak dinlemiştim:"Benim Trabzonspor'a müdahale ettiğimi söylüyorlor.Ahmet Nur Çebi'yi yönetime sokamadım" pic.twitter.com/WtsLkws9o7 — Ali Çil (@61alicil) December 26, 2021

Beşiktaş-Trabzonspor maçında tribün karıştı! Trabzonsporlu taraftar…

Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında tribünler bir anda karıştı. Siyah beyazlı taraftarların yer aldığı bölümde Trabzonsporlu iki taraftarın olduğu ortaya çıkınca tribünde arbede oldu.

Güvenlik güçleri duruma anında müdahale ederken saha dışına çıkartılan Trabzonsporlu taraftarlar ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandı.

Pandemi kuralları çerçevesinde Süper Lig’de maçlara deplasman takımı taraftarı alınmamasına rağmen Beşiktaş tribünlerin içindeki Trabzonspor taraftarının bize her yer Trabzon demesi kargaşaya sebep oldu.

Devre arasında Vodafone Park’tan çıkartılan Trabzonsporlu taraftarın Beşiktaşlı taraftarlara yaptığı hareketler! pic.twitter.com/WGuBEhrlSJ — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) November 6, 2021

Ahmet Nur Çebi’nin yayıncı kuruluşun “bize her yer Trabzon” seslerini yayınlamasından rahatsız olduğunu bildirmesi üzerine Trabzonsporlu gazeteci Ali Cil “Trabzonlu başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşun “bize her yer Trabzon” seslerini yayınlamasından incinmiş. ” diye açıklamada bulundu.

Ali Çil Ahmet Nur Çebi ile ilgili iddialarına devam etti

Ali Çil: “Beşiktaş’ın Trabzonlu başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşun “bize her yer Trabzon” seslerini yayınlamasından incinmiş. Sadri Şener döneminde Trabzonspor’a yönetici olamayan Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’a başkan olabilmesi bile Trabzonspor’un ne kadar büyük olduğunu gösteriyor..”

Ahmet Nur Çebi’nin 2000’li yılların başında Trabzonspor Dergisine verdiği röportajı

Bu gelişmelerden sonra 2010 Yılında Murat Aksu‘nun Beşiktaş Başkanlık seçimleri için listesinde yedek olan şimdinin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi‘nin Ali Çil’in paylaşımlarında yer alan 2008 yılında Trabzonspor’un resmi yaygın organına verdiği röportajın ayrıntıları ortaya çıktı.

Trabzonspor dergisinin 2008 Haziran-Temmuz sayısında röportajı yayınlanan Ahmet Nur Çebi için dergi “Her Trabzonlu gibi, Trabzon’a, ilçesine, köyüne, akrabalarına ve Trabzonspor’a sevdalı” ifadelerini kullanmış. Çebi de Trabzonspor’dan sürekli “biz” diye bahsetmesi Ali Çil’in iddialarını teyid eder nitelikteydi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi‘nin Ali Çil’in paylaşımlarında yer alan 2008 yılında Trabzonspor’un resmi yaygın organına verdiği röportajın ayrıntıları ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi Fulya Davası

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş tarihinin en önemli hukuk mücadelelerinden biri olan ve kamu oyunda Fulya Davası olarak bilinen ve aslında Şubat 2008’de yapılan Mali Genel Kurul’da Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibra edilmelerinin iptalinin istenmesi için açılan dava ile ilgili zarar tespitleri için gerekli olan hukuki süreçleri yerine getirmediği için yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Projesi Beşiktaş efsane başkanı Süleyman Seba döneminde atılan, “Beşiktaş’ın kurtuluşu” olarak görülen Fulya Projesi 2005 yılında Yıldırım Demirören döneminde fiziki olarak hayata geçirildi.

Ancak Fulya’da beklenen olmadı. Biten Fulya Projesi’nde sözleşme gereği olması gereken paylaşıma (%67 BJK – %33 Müteahhit Firma) uyulmadığı gibi Beşiktaş kulübüne değeri en düşük olan otopark gibi alanlar verildi. Sözleşmeye aykırı olarak çıkılan fazla katlardan ise Beşiktaş’a hiçbir şey verilmedi!

Beşiktaş, Fulya Davası’nı Kazandı! Yıldırım Demirören’e Büyük Şok

2015 Yılında Beşiktaş Kulübü’nün 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Demirören başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrası, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Beşiktaş Kulübü Kongre Üyelerinin, Beşiktaş’ın zarara uğratıldığı gerekçesiyle açtığı Fulya Davası sonuçlandı. Beşiktaş Kulübü’nün 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrası, mahkeme kararıyla iptal edildi.

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü’nün 24 Şubat 2008 tarihinde yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında alınan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ilişkin açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına ilişkin kararları iptal etti.

Bu karardan sonra Beşiktaş Kulübü’nün yapılacak ilk genel kurulunda, Başkan Fikret Orman, bu kararı kongre üyelerinin oylarına sunacak. Lehte bir karar çıktığı takdirde, Beşiktaş’ın dönem yöneticilerinden alacakların tahsili yeniden gündeme gelecekti.

Ahmet Nur Çebi döneminde Fulya Davası zaman aşımına girdi

Beşiktaş’ta Fulya Davası olarak bilinen davada Ahmet Nur Çebi yönetimi dönemin Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine tazminat davası açmayınca konu zaman aşımına uğradı ve Beşiktaş kazanacağı tüm hakları kaybetti. Böylece Yıldırım Demirören ve yönetimi aklanmış oldu.

Beşiktaş’ta her fırsatta para arayışında olduğunu söyleyen Başkan Çebi, Yıldırım Demirören ve yönetiminin dönemini kapsayan Fulya Davası olarak bilinen 2007 yılının ibra iptal davasının bir sonraki adımı olan tazminat isteme davasını açmadı. Böylece Beşiktaş belki de tüm borçlarını kapatabilecek olası milyon dolarlardan oldu.

Hürser Tekinoktay’ın Fulya Davası ile ilgili Basın Toplantısı

2008’den 2019 yılına kadar süren Fulya Davası Beşiktaş’ta 5 yıl altyapı antrenörlük yapan Divan ve kongre üyesi olan iki kez başkan adayı olarak seçimlere katılan Hürser Tekinoktay’ın davanın kazanılmasından sonra yaptığı basın toplantısında çarpıcı bir idda ortaya attı.

Tekinoktay, Fulya Davası sürmekte iken, kulübün zarara uğratıldığı bilinen Fulya inşaatı için bir hakem heyeti kurulduğu; kurulan heyette yer alan isimlerin, bizzat inşaatı yapan Aşçıoğlu ile işbirliği içinde olan kişiler olduğunu söyledi.

Tekinoktay, dün dijital ortamda bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Postası’nın toplantıya dair verdiği habere göre Yıldırım Demirören’in başkanlığı döneminde Aşçıoğlu İnşaat’a kat paylaşımı esasına dayanılarak yaptırılan Fulya inşaatında kulübün zarara uğratıldığını savunarak konuyu yargıya taşıyan Tekinoktay, kulüple firma arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle kurulan tahkime heyetine dair önemli açıklamalar yaptı.

‘Beşiktaş’ın hakem heyet temsilcisi Beşiktaş aleyhine oy verdi’

Tekinoktay, 2014’te Orman yönetiminin Fulya’daki uyuşmazlık için Aşçıoğlu ile bir tahkim heyeti kurduğunu belirterek, “Heyet başkanı Şakir Kaleli, heyet üyeleri İsmet Yılmaz ve Kubilay Umul’dan oluştu. Yılmaz Beşiktaş’ın, Umul ise Aşçıoğlu’nun belirlediği üyeydi. Bizimki denilen temsilci ve müteahhitinki aleyhte oy kullanıyor. Yalnız heyet başkanı şerh koyuyor. Diyor ki ‘Burada emsal artışları olmuştur ama tüm iskân edilen yerlerden müteahhit almıştır, iskânı olmayan yerler, yani alınıp satılamayan yerler Beşiktaş’a verilmiştir. Kulüp burada zarar görmüştür, iskân edilemeyen yerlerin yüzde 67 içinde sayılması doğru değildir…” Ve karşı oy yazısı yazıyor. Ama bizim heyetin içine koyduğumuz hakem, bizim aleyhimize oy kullanıyor!” dedi.

‘Ahmet Nur Çebi, Orman’dan hesabını sorsun’

Tekinoktay, heyetteki iki üye için araştırma yaptığını da vurguluyarak, şunları söyledi:

“Bahsettiğim iki üyeden biri Nurol Gayrimenkul yönetim kurulu üyesi, diğeri Nurol Gayrimenkul proje sorumlusu. Nurol Gayrimenkul, kim biliyor musunuz arkadaşlar?

Aşçıoğlu’nun 2010 yılında Ali Sami Yen projesine ortak grup olarak girdiği partneri! Bir de aynı dönemde heyet başkanı Şakir Kaleli, 2014’te Nurol inşaat dergisinde genel yayın yönetmenliği yapmış. Üçünün de Nurol İnşaat ile direkt bağı var. Yani Aşçıoğlu’nun ortak ihaleye girdiği grupla. heyet sekreteri Sencer Seren’e bakıyorum: Avukatlık bürosu sahibi. O da Nurol İnşaat adına davalara girmiş.

Bilirkişilere bakıyorum. Ali Osman Bey, 19 kez Nurol projelerinde bilirkişilik yapmış. Sekreter, iki üye ve başkanın Nurol İnşaat’la direkt ilgisi var. Yani Aşçıoğlu’nun partneri olan firmayla! Bu tahkimde bizi temsil eden kişi kim tarafından bulundu? Sayın Fikret Orman’ın buna cevap vermesi lazım. Ahmet Nur Çebi’nin bunun hesabını sorması lazım. Bizim temsilcimizin nasıl bizim aleyhimize oy kullandığının hesabını Çebi’nin Orman’dan sorması lazım”

Avukatı Aker Çıtak Fulya davasından gizlenen gerçekleri açıkladı

Süleyman Seba zamanında Beşiktaş Özkaynak Düzeninden yetişen ve daha sonra Hukuk Fakültesi bitirip bir hukuk bürosu kuran BJK eski futbolcusu ve Tekinoktay’ın Avukatı Aker Çıtak, Beşiktaş Divan kurulundaki Fulya Davası ile verilen bilgilerin hukuki gerekçeleri olmadığını oluşan algıyla Fulya Davasının kapatılamayacağını açıkladı.

Aker Çıtak : 2014 yılında hepimizden gizli bir Tahkim Kararı alınıp Fulya zararlarının örtbas edilmesi koca bir skandaldır. Ortada büyük bir suç vardır.

Avukat Aker Çıtak “Daha da önemlisi ikinci konu. 2014 senesinde bir tahkim yargılaması yapıldığından bahsedildi. Beşiktaş kulübü ile Aşçıoğlu bir araya gelmiş, bir tahkim heyeti oluşturmuşlar. Devletin mahkemeleri suya düşmüş gibi kendi heyetlerini, kendi mahkemelerini kurmuşlar. Bunu da camiadan 6 sene boyunca gizlemişler. Orada da Beşiktaş’ın bir zararı yoktur, artık Aşçıoğlu’ndan bir şey talep edemez manasında karar almışlar. Bu bir skandaldır, olağanüstü bir olaydır.

Bu tahkim heyetinde yer alan 4 kişi Aşçıoğlu’nun başka ihalelerde ortak olarak faaliyet gösteren bir firmayla bir takım ilişkileri olan kişilerdir. Tahkim heyetinde görev alanlar Nurol İnşaat’ın proje sorumlusu, yönetim kurulu üyesi, dergisinin genel yayın yönetmenidir. Bir tarafta Beşiktaş yönetimi, bir tarafta Aşçıoğlu bir araya gelip Beşiktaş’ın zararlarını yargı kararıyla ortadan kaldırıyorlar. Bu danışıklı dövüştür ve hukuka aykırıdır.” dedi.

Ahmet Nur Çebi ve Yaşar Aşçıoğlu birlikteliği

Fulya Davası bu şekilde gündemde iken 20 Ekim 2019 tarihinde Beşiktaş Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Ahmet Nur Çebi bu seçimi kazanmadan bir önceki yıl Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nin (TİAB) olağan kongresinde TİAB’ın yeni başkanı Yaşar Aşçıoğlu olan listesinde olduğu öğrenildi.

TİAB’da Yaşar Aşçıoğlu ve Ahmet Nur Çebi Dönemi

Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nin (TİAB) olağan kongresi, derneğin İstanbul Ümraniye Trabzon Park’taki merkezinde yapıldı. Kongrede TİAB’ın yeni başkanı Yaşar Aşçıoğlu oldu.

Aşçoğlu yönetimine Trabzonspor Eski Yöneticisi Ali Uzunay, Beşiktaş As Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Takımlar eski Menejeri Can Çobanoğlu ve daha onlarca meşhur ismi aldı.

Konuyu Beşiktaş Postası: Ahmet Nur Çebi ile Fulya müteahhiti Yaşar Aşçıoğlu beraber seçim kazanmışlar. Beşiktaş’ta ilginç bir Trabzon ve Beşiktaş hikayesi başlığıyla kamu oyuna duyurdu.

Ahmet Nur Çebi: Benim Fulya’da ki Tahkim ile ilgili ilgim yok. Birileri bu numarayı yapmış

Beşiktaş Kulübü Mali Kongresindeki baskılar şok açıklamalar getirdi.

Fulya konusunda sözlerini sürdürmek için yeniden kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi, “Bir Fulya sardılar gidiyorlar. Bu kulübü bugüne kadar tek imzayla temsil eden başkanlar vardı. Başkanın aile avukatı, kulübün avukatıyla beraber, Oğuz Çarmıklı ve Fikret Orman‘ın telefonda konuşulmasıyla tahkim kurulu oluşturulmuştur. Benim duhulum ve dahlim olmamıştır.

Fulya neden raporda yok? İnşaat sözleşmesi 2008’de yapılmıştır. Biz 10 yıllık dedik. Dava kaybedildi ama dava kazanıldı da. Bir kısmında Beşiktaş haklı görüldü, bir kısmında karşı taraf haklı görüldü. Tahkim kısa sürede bu işi yapacağı için böyle bir karar alındı.

AHMET NUR ÇEBİ: YILDIRIM DEMİRÖREN’İN VERDİĞİ ZARARLAR KARŞILANACAK” KAĞIT BENDE”

Yüzde 67’ye 33 yapılan anlaşmadan kaynaklandığı için 95 milyon Dolar kaybedildiğini söyledim

Tahkim diyor ki, Aşçıoğlu’yla yapılan sözleşme ticaridir ve açtığınız davada karşı tarafın hataları bu kadardır, sizin hatalarınız da bu kadardır. Yüzde 67’ye 33 yapılan anlaşmadan kaynaklandığı için 95 milyon Dolar kaybedildiğini söyledim. Beşiktaş’a bunun arsa payı olarak verildiğini ama bunun binalara yansımadığını söyledim.

“Birileri o dönemde bu numarayı yapmış. Yıldırım Demirören’in verdiği zararların karşılanacağından da emin olun. Kağıt bende. Bununla ilgili inanın yılbaşından sonra ilk divan kurulunda açıklayacağım. Yıldırım Demirören’in verdiği zararların karşılanacağından da emin olun. Ben buradayım, kağıt bende” diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Nur Çebi:

“Birileri o dönemde bu numarayı yapmış.”https://t.co/zTOnPhBo8L pic.twitter.com/4O43GVzTm4 — Beşiktaş Postası – BJK (@besiktaspostasi) December 29, 2021

Hürser Tekinoktay’ın Fulya Davası ile ilgili Basın Toplantısı

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