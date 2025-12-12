Bursaspor engel tanımıyor

Bursaspor’da tribünler doldu

Eski ihtişamlı günlerine dönmek isteyen Bursaspor, Tahsin Tam yönetiminde gümbür gümbür geliyor.

Timsahlar, 7 eksikle çıktığı Nesine 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Ankara Demirspor’u farklı mağlup etti.

Yeşil-beyazlılarda, sakat olan Kerem Matışlı, Tayfun Aydoğan, bahis soruşturması kapsamında olan Batuhan Yayıkcı, Emrehan Gedikli, Sefa Narin, Enes Kaya ve sarı kart cezalısı İlhan Depe forma giyemedi.

Bursaspor taraftarı maçın hafta içinde oynanmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bir bölümü dolarken, yeşil-beyaz sevdalıları yaptıkları tezahüratlarla yine farkını ortaya koydu. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na gelen biletli taraftar sayısı ise 30 bin 340 olarak açıklandı.

Bursa devi, bu sezon yükseldiği 2. Lig’de karşılaşmayı 8. dakikada Hakkı Türker, 43’te Muhammet Demir ve 47 ve 85’te İdris Furat’ın golleriyle 4-0 kazandı.

Bursaspor bu sonuçla son 5 maçta 4 galibiyetle, 15 hafta sonunda 34 puana çıktı.

Ankara Demirspor ise 3 maç aradan sonra ilk kez kaybederek 26 puanda kaldı.