Rusya, Türk gemisini vurdu
Rusya-Ukrayna savaşında Türk gemileri hedef alınmaya devam ediliyor. Son olarak konteyner gemisi Cenk-T vuruldu
Türk gemileri Karadeniz’de vuruluyor
Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu.
Sakarya-Karasu’dan Romanya’ya, oradan Ukrayna’nın Odesa Limanı’na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu.
Türk CENK Denizcilik şirketine ait 185 metrelik gemide saldırı sonrası yangın çıktı.
Geminin Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli olduğu bildirildi.
Saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in buluştuğu gün gerçekleşmesi dikkat çekti.
Karadeniz’de daha önce Rusya ve Ukrayna tarafından Türk gemileri hedef alınmıştı.