Bursaspor, Tam gaz!

Bursaspor farkı bire indirdi

Bursaspor, bu sezon yükseldiği 2. Lig Kırmızı Grup’taki önemli mücadelede deplasmanda lider Mardin 1969’u 2-1 mağlup ederek zirve ile puan farkını 1’e indirip ivme yakaladı.

Teknik direktör Tahsin Tam, takımı ile birlikte çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 1 maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.

7 maç sonunda 16 puan toplayan Tahsin Tam 2.29 puan ortalaması yakaladı.

dakikada Bünyamin Balat’ın penaltısını kurtaran Bursaspor kalecisi Kerem Matisli sakatlanarak oyundan çıktı.

Timsahlar, 36. dakikada Ertuğrul Ersoy ve 68’de Barış Gök’ün golleriyle 3 puanı alırken ev sahibi tek sayısını 45’te Bünyamin Balat ile buldu.