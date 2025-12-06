Bursaspor, Tam gaz!

Bursaspor farkı bire indirdi
Bursaspor, bu sezon yükseldiği 2. Lig Kırmızı Grup’taki önemli mücadelede deplasmanda lider Mardin 1969’u 2-1 mağlup ederek zirve ile puan farkını 1’e indirip ivme yakaladı.
Teknik direktör Tahsin Tam, takımı ile birlikte çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 1 maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.
7 maç sonunda 16 puan toplayan Tahsin Tam 2.29 puan ortalaması yakaladı.
- dakikada Bünyamin Balat’ın penaltısını kurtaran Bursaspor kalecisi Kerem Matisli sakatlanarak oyundan çıktı.
Timsahlar, 36. dakikada Ertuğrul Ersoy ve 68’de Barış Gök’ün golleriyle 3 puanı alırken ev sahibi tek sayısını 45’te Bünyamin Balat ile buldu.