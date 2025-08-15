Samsunspor’un çileği Afonso Sousa

Samsunspor’a yıldız: Afonso Sousa

Süper Lig’de geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda, Shakhtar Donetsk’i eleyen, Panathinaikos karşılaşacak Samsunspor yıldız transferini açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Lech Poznan’dan Afonso Sousa’nın transferini çilek temalı videoyla duyurdu. Tanıtım videosunda Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da yer aldı.

Golcü 10 numara Afonso Sousa

Samsunspor‘un yıldız transferi olan Portekizli 10 numara Afonso Sousa geçen sezon Polonya temsilcisi Lech Poznan ile 31 maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı. Samsunspor’un 25 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. İlk hafta Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Samsunspor, yarın Süper Lig’e bir başka yükselen ekip olan Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.