Eskişehirspor’dan müthiş zafer

Türkiye Nesine 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında Eskişehirspor, Karşıyaka’yı 3-0 mağlup etti.

NationalTurk NL07/12/2025
Eskişehirspor’dan beklenmedik skor

  1. dakikada Kaan Baysal uzaktan nefis bir şutla kırmızı-siyahlıları 1-0 üstünlüğe taşıdı.

43’te Akın Akman, sağdan yapılan ortada kaleci Tolga Ünlü’nün boşa çıkmasından faydalanarak kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

45+1’de Deniz Keskin, kaleci Tolga’nın çeldiği topu tamamlayarak farkı üçe yükseltti: 3-0

Bu sonucun ardından Türkiye Nesine 3. Lig 4. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 12 hafta sonunda 31 puanla liderliğini sürdürdü.

Eskişehirspor 26 puana yükselerek ikinci sıradaki Karşıyaka ile farkı bir puana düşürdü.

Kırmızı-Siyahlılar, gelecek hafta sonu deplasmanda lider Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak.

