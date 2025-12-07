Trabzonspor’da Muci fırtınası

Trabzonspor ikinci sıraya çıktı
Trendyol Süper Lig’de Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Göztepe deplasmanında kazanarak haftayı ikinci sırada tamamladı.
Bordo-mavililerde, 46’da topu ağlara gönderen Ernest Muci, son 3 maçında 4. golünü kaydetti.
76’da farkı ikiye yükselten Beşiktaş’tan kiralık Muci, son 3 maçta 5 gole ulaştı.
78’de gole giden Juan’ı düşüren Pina, kırmızı kartla Trabzonspor’u 10 kişi bıraktı.
85’te Anthony Dennis çok sert bir şutla skoru 2-1’e getirdi.
90+8’de Göztepe’den Rhaldney kırımızı kart gördü.
90+9’da Göztepe’den Heliton’un kafası direkten döndü.
Karadeniz Fırtınası, bu sezon tek yenilgisini aldığı Fenerbahçe’nin üzerine çıkarak lider Galatasaray’ı iki puan geriden takibini sürdürdü.
Konuk ekipte sarı kart gören Paul Onuachu gelecek hafta cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Trabzonspor, 14 haftada 34 puana ulaşırken 4 maç aradan sonra kaybeden Göztepe, 26 puanda kaldı.
1-2
GÖZTEPE-TRABZONSPOR
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Cihan Aydın (VAR)
GOLLER: Dennis (Dk. 85) / Ernest Muci (Dk. 46 ve 76)
SARI KARTLAR: Miroshi, Heliton, Janderson, Rhaldney / Ozan Tufan, Onuachu, Onana
KIRMIZI KARTLAR: Rhaldney (Dk. 90+8) / Pina (Dk.78)
GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Bokele (Dk. 90+5 Godoi Santos) – Arda Okan, Dennis, Miroshi (Dk. 71 Rhaldney), Cherni – Efkan (Dk. 52 Olaitan) – Janderson (Dk. 90+5 Bouajila), Juan
TRABZONSPOR: Onana – Pina, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Sikan) – Ozan, Tim Jabol – Zubkov (Dk. 84 Arif Boşluk), Muçi, Olaigbe (Dk. 70 Felipe Augusto) – Onuachu