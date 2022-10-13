F 1

Cem Bölükbaşı F1 2022 Oyununda

Formula 2'de yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı F1 22 oyununa karakter olarak eklendi.

7 saat önceSon güncelleme: 13/10/2022
201 1 dakika okuma süresi
Cem Bölükbaşı F1 2022 Oyununda
Cem Bölükbaşı F1 2022 Oyununda

Video oyunları oynayarak kariyerine başlayan ve daha sonra Formula 2’de yarışan ilk Türk olan Cem Bölükbaşı F1 2022 oyununa eklendi. Genç sporcu haberi kendisi duyurdu.

Kariyerine e-spor ve video oyunları ile başlayan, sonrasında ise bunları bir adım öteye taşıyarak Formula 2’de piste çıkan Cem Bölükbaşı F1 22 oyununa karakter olarak eklendi. Oyunun son güncellemesini indirenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Formula 2’de yarışan ilk Türk pilot olan Cem Bölükbaşı’nın oyuna dahil edilmesi büyük sevinç yarattı.

Formula 1’in video oyunu F1 2022’de Cem Bölükbaşı da yer aldı. Oyunun piyasaya çıktığı Haziran ayında oyunda yer almayan Cem Bölükbaşı, son güncellemelerle birlikte oyuna dahil edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bölükbaşı “Formula 1 2022 oyununda artık ben de varım!! Binlerce saatimi verdiğim oyunda kendimi görebildiğime hala inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı F1 22’de

Kariyerine E Spor’da başlayan Cem Bölükbaşı, Formula 2’ye kadar yükseldi. Formula 2’de sezonun son yarışı 20 Kasım’da koşulacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada Çekya takımı Charouz Racing System, Cem Bölükbaşı’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve sezonun geri kalanında yerine Tatiana Calderon’un yarışacağını açıklamıştı.

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Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacak ilk Türk yarış pilotu

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7 saat önceSon güncelleme: 13/10/2022
201 1 dakika okuma süresi
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