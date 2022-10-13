Rosalia Lombardo: Dünyanın en güzel mumyası”

Palermo’daki (Sicilya) Capuchin mezarlığına gömülen Rosalia Lombardo on yıllardır turistik bir cazibe merkezi oldu.

Rosalia Lombardo, 13 Aralık 1918’de Sicilya’nın başkenti Palermo’da General Mario Lombardo’nun kızı olarak dünyaya geldi. Ancak kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. İkinci doğum gününden önce, 6 Aralık 1920’de İspanyol gribinin bir sonucu olarak zatürreden öldü. Ancak Rosalia Lombardo, o zamanlar yaygın olan pandeminin diğer ölüleri gibi gömülmedi.

Ölümünden sonra babası, kızının cesedini mumyalamak için kimyager Alfredo Salafia’yı tuttu. Salafia, özel bir koruma yöntemiyle olağanüstü bir şey başardı: Daha sonra Palermo’daki Capuchin manastırının mahzenine gömülen mumya, o kadar iyi korunmuş ki, dünyanın en güzel mumyası olarak kabul ediliyor. Çocuğun yüzündeki en küçük tüyler bile görülebiliyor.

Rosalia Lombardo: Gizli formülün gizemi

Bilim adamları, on yıllardır Salafia’nın kullandığı mumyalama yöntemine kafa yoruyor. Formülün sırrı ancak 2009’da kimyagerin mülkünde bulunan belgeler sayesinde ortaya çıktı. Palermo’daki Capuchin yeraltı mezarlarının antropolog ve bilimsel küratörü Dario Piombino-Mascali’ye göre, mumyalamada “formalin, gliserin, çinko sülfat, alkol ve salisilik asidin bir karışımı” kullanıldı.

Cam tabutta Uyuyan Güzel: Rosalia

Palermo’daki Capuchin Manastırı’nın altındaki mahzende bulunan 2.000’den fazla mumyadan Rosalia’nın mumyası en ünlüsü. Yeraltı mezarları dünyanın her yerinden çok sayıda turist çekiyor. Ancak yüksek düzeydeki ilgi sonunda dünyanın en güzel mumyası için tehlikeli hale geldi. Bu yüzden 2012’de kendisini kamera flaşlarından ve diğer dış etkilerden korumak için bir cam tabuta yeniden gömüldü.

Dinlendiği Capuchin manastırı 1534’te, mahzen 1599’da inşa edildi. 1670’e kadar yeraltı mezarlarına gömülenler çoğunlukla Capuchin’lerdi. Çok az parçalanma belirtisi gösteren cesetler duvarlara sıralanmıştı. 19. yüzyılın sonunda orada cenaze törenleri yasaklanana kadar üst sınıfın üyeleri de Capuchin mahzenine gömüldü. Ancak istisnalar vardı: örneğin, küçük Rosalia Lombardo’nun mumyasının gömülmesi gibi.

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