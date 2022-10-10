Formula 1 2022 Dünya Şampiyonu Max Verstappen

Formula 1 Japonya Grand Prix’sinde baskın bir zaferin ardından Max Verstappen şimdi çifte dünya şampiyonu oldu. Red Bull sürücüsü iyi haberi almak için yarış sonrasını beklemek zorunda kalsa da…

Ancak Ferrari sürücüsü daha sonra son şikanda pisti terk ettikten sonra Sergio Perez’e karşı savunmasında ikinci sırayı alarak bir avantaj elde ettiğine karar verildi. Sonuç olarak Monegasque’a beş saniyelik bir zaman cezası verildi ve yarıştan sonra onu üçüncü sıraya düşürdü.

Başlangıçta şampiyonluk mücadelesinin bir sonraki yarışa gideceğine inandıktan sonra, Verstappen, onu iki kez dünya şampiyonu yapan ve onu ve Red Bull takımını çılgın kutlamalara gönderen Leclerc cezası hakkında bilgilendirildi.

Japonya Mie şehrinde 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti’nde düzenlenen yarış, 3. turda kırmızı bayrakla durduruldu.

Yağış altonda geçen yarışın yapılması için konan 3 saatlik zaman kısıtlamasının tamamlanmasına 45 dakika kala yeniden başlayan 28 turluk mücadeleyi ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 12. kez podyumun zirvesine çıktı.

Verstappen, Suzuka’da çizgiyi Charles Leclerc’in 26 saniye önünde geçerek baskın bir performans sergiledi.

Bu zaferin ardından 366 puana ulaşan, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 113 puana çıkaran 25 yaşındaki Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu garantiledi.

Son turlarda Red Bull pilotu Sergio Perez’i arkasında tutmaya çalışan ve damalı bayrağı ikinci sırada geçen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son virajda pist dışına çıkması nedeniyle aldığı 5 saniyelik cezanın ardından ikinciliği Meksikalı Perez’e bıraktı.

Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix’si 23 Ekim’de koşulacak.

2022 Japanese Grand Prix

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