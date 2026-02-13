Atletico Madrid’de Lookman şov

İspanya Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona’yı sahadan sildi.

Kırmızı-beyazlılar, 7. dakikada öne geçti.

Ara transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman’ın şutu kaleci Joan Garcia Pons’a çarparak ağlara gitti: 1-0

14’te Mahuel Molina’nın asistinde tecrübeli ayak Antoine Griezmann topu filelerle buluşturdu: 2-0

33’te Julian Alvarez’in akıl dolu pasında Ademola Lookman affetmedi: 3-0

Atletico‘da 45’te bu kez Ademola Lookman asisti yaptı, Julian Alvarez de kaleciyi avladı: 4-0

Barcelona’da Eric Garcia, 85’te kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Mart’ta Camp Nou’da oynanacak.

İspanya Kupası’nın diğer yarı finalinde Real Sociedad dün Athletic Bilbao’yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Bu arada FIFA, Athletic Bilbao kulübüne 3 dönem transfer yasağı getirdi.

