Atletico Madrid, Barcelona’yı sahadan sildi

İspanya Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı adeta hezimete uğrattı

Atletico Madrid’de Lookman şov

İspanya Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona’yı sahadan sildi.

Kırmızı-beyazlılar, 7. dakikada öne geçti.

Ara transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman’ın şutu kaleci Joan Garcia Pons’a çarparak ağlara gitti: 1-0

14’te Mahuel Molina’nın asistinde tecrübeli ayak Antoine Griezmann topu filelerle buluşturdu: 2-0

33’te Julian Alvarez’in akıl dolu pasında Ademola Lookman affetmedi: 3-0

Atletico‘da 45’te bu kez Ademola Lookman asisti yaptı, Julian Alvarez de kaleciyi avladı: 4-0

Barcelona’da Eric Garcia, 85’te kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Mart’ta Camp Nou’da oynanacak.

İspanya Kupası’nın diğer yarı finalinde Real Sociedad dün Athletic Bilbao’yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Bu arada FIFA, Athletic Bilbao kulübüne 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Barcelona, Madrid’de darmadağın oldu – Video

