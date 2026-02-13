FutbolAvrupaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Arsenal dağıtmaya başladı!

Brentford deplasmanında 1-1 berabere kalan Arsenal, İngiltere Premier Lig'de son 6 maçta 9 puan kaybetti

Brentford deplasmanında 1-1 berabere kalan Arsenal, İngiltere Premier Lig'de son 6 maçta 9 puan kaybetti

Arsenal’ın zirve stresi

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Brentford deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 61. dakikada Chukwunonso Madueke’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Brentford, Keane Lewis-Potter’ın 71’deki golüyle 1-1’i yakaladı.

Bu sonuçla Mikel Arteta’nın öğrencileri, son 6 maçında 9 puan kaybetmiş oldu.

Londra temsilcisi, Liverpool, Nottingham Forest ve Brentford ile berabere kalırken Manchester United‘a da evinde 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig’de bitime 12 hafta kala lider ile ikinci Manchester City arasındaki puan farkı 4’e düştü.

Brentford bu golle puanı kaptı – Video

