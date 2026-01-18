FutbolAvrupaDünyaSporVideo

Atletico Madrid’in çilingiri Sörloth

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta karşılaşacak Atletico Madrid, Alaves'i Sörloth'un golüyle yendi

NationalTurk NL18/01/2026
4 Bir dakikadan az
Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta karşılaşacak Atletico Madrid, Alaves'i Sörloth'un golüyle yendi

Atletico Madrid zor kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak Çarşamba Galatasaray‘a konuk olacak Atletico Madrid, İspanya Ligi’nde Alaves karşısında çok zorlandı.

Kırmızı-beyazlılara, galibiyeti getiren isim ise Fenerbahçe‘nin transfer gündeminde yer alan Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth oldu.

Alexander Sörloth, karşılaşmanın 48. dakikasında Pablo Barrios Rivas’ın ortasını kafayla filelerle buluşturdu.

30 yaşındaki Norveçli santrfor, bu sezon Madrid ekibiyle, İspanya Ligi’nde, 19 karşılaşmada 6. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Atletico, 20 maçta 41 puana yükselirken ligde son 12 maçında 9. galibiyetini elde etti.

İşte Sörloth’tan altın kafa – Video

 

Bağlantılar
NationalTurk NL18/01/2026
4 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu