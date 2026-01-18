Atletico Madrid’in çilingiri Sörloth

Atletico Madrid zor kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak Çarşamba Galatasaray‘a konuk olacak Atletico Madrid, İspanya Ligi’nde Alaves karşısında çok zorlandı.
Kırmızı-beyazlılara, galibiyeti getiren isim ise Fenerbahçe‘nin transfer gündeminde yer alan Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth oldu.
Alexander Sörloth, karşılaşmanın 48. dakikasında Pablo Barrios Rivas’ın ortasını kafayla filelerle buluşturdu.
30 yaşındaki Norveçli santrfor, bu sezon Madrid ekibiyle, İspanya Ligi’nde, 19 karşılaşmada 6. golünü kaydetti.
Bu sonuçla Atletico, 20 maçta 41 puana yükselirken ligde son 12 maçında 9. galibiyetini elde etti.
İşte Sörloth’tan altın kafa – Video