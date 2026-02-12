Donald Trump’tan İran’a tehdit

Donald Trump: İran konusunda yetki bende!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay içinde bir anlaşma sağlanabileceğini belirterek, uzlaşma sağlanamaması halinde bunun İran açısından “travmatik” sonuçlar doğuracağını söyledi.

Trump, Tahran yönetimiyle görüşmeleri istediği süre boyunca sürdüreceğini ifade etti.

ABD Başkanı, “Bir anlaşma yapmalıyız, yoksa çok travmatik şeyler olacak. Bunu istemiyorum ama başka çare yok. İlk seferinde anlaşsalardı Gece Yarısı Çekiç Operasyonu’nu hiç görmezdik” ifadelerini kullandı.

“Dün Netanyahu’yla yaptığı “çok iyi görüşmeye” atıfta bulunarak “(İran’la anlaşma ya da savaş) Kararın nihayetinde bana ait olduğunu Netanyahu anlıyor; anlaşmanın çok adil ve çok iyi olmaması durumunda, İranlılar için çok zor bir dönem olacak.”

Başkan Trump, Howard Lutnick’in Epstein adasında olduğundan haberdar olmadığını söyledi:

“Hayır, bundan haberim yoktu. Hayır. Aslında onunla bu konuda konuşmadım. Konuşmadım. Ama duyduğuma göre karısı ve çocuklarıyla birlikte oradaymış. Sanırım bazı durumlarda bazı insanlar da oradaydı.” Biz köşeye sıkıştırdıkça hepsi itiraf etmek zorunda kalacak! Asla pes etmeyelim dostlar!”

