Gerard Pique yolsuzluk davasında göz yaşlarını tutamadı

Gerard Pique: İspanya dışından başka bir ülkede olsam heykelim olurdu

Futbolistan’ın haberine göre İspanya Süper Kupası anlaşmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında 2019 yılında yapılan anlaşmada Barcelonalı futbolcu Gerard Pique’nin sahibi olduğu Kosmos adlı spor organizasyonları şirketinin 24 milyon avroluk komisyon aldığına ilişkin belgelere Pique’nin cevap vermesi istendi.

Suudi Arabistan ile ilişkisini kanıtlamaya yönelik belgeler sunmasının ardından Hakim Delia Rodrigo’nun karşısına çıktı. Pique’nin, yapılan sözleşmeden haksız bir kazanç elde edip etmediği araştırılırken,sahibi olduğu Kosmos şirketinin bu anlaşma ile 10 milyon Euro’dan fazla bir komisyon ücreti aldığı belirtildi. Bu miktarın 1.6 milyon Euro’luk kısmının ise doğrudan eski futbolcuya gittiği kaydedildi.

Kendisine yöneltilen ticari yolsuzluk ve adaletsiz yönetim ile ilgili anlaşmanın onaylanmasından bu yana Gerard Pique’nin şirketi komisyon olarak 10 milyon avrodan fazla para aldığı (bu yıl 1,6 milyon avro) ve bu da savunma oyuncusu olarak görev aldığı zaman haksız bir kazanç elde ettiğini cevap vermek zorunda kalan Pique Sonunda kendi isteğiyle konuşmaya karar verdi ve duygulandı.

Bu sürecin kendisine çok büyük itibar kaybı ve çok önemli zararlar verdiğini titrek bir sesle dile getirdi . “Bunun bana ne kadar acı verdiğini bilemezsiniz. İspanya yerine başka bir ülkede olsam heykelim olurdu,” diye vurguladı.

Gerard Pique Gözyaşlarını Tutamadı

Gerard Pique’nin, mahkemede ifade verdiği esnada ise göz yaşlarına boğulduğu belirtildi. Pique’nin, titrek bir ses ile söz konusu suçlamaların kendisini duygusal olarak ne kadar yıprattığını açıkladığı aktarıldı.

Pique’nin, yapılan müzakerelerde en iyi anlaşmayı yapmak için çalıştığının altını çizdiği ve iddiaları kesin bir dille reddettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU ?

İspanya, 2023 Dünya Kupası finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek şampiyon olduğu Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öptüğü için büyük tartışmalara neden olan İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales, bu olaydan sonra hedefte ki kişi olarak takip edilmeye başlanmış ve bir yıl sonra yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Dominik Cumhuriyeti’nden İspanya’nın başkenti Madrid’e dönüşünde gözaltına alınan Rubiales, daha sonra serbest bırakılmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası istenmişti.

Rubiales’in, İspanya Süper Kupası müsabakalarının Suudi Arabistan’da düzenlenmesi için yapılan anlaşma sağlanırken yasadışı komisyonlar aldığından şüphelenilmiş ve savcılar, suçlamaları reddeden Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası istemişti.

Rubiales’in gözaltına alınması, soruşturma kapsamında 11 adreste arama yapılmasının ardından geldi. Bu kapsamda RFEF’in Madrid’deki merkezi ile Rubiales’in ülkenin güneyindeki Granada kentinde bulunan evi de aranmıştı.

Mahkeme kaynakları, 20 Mart’ta yapılan aramaların ‘işte yolsuzluk, hileli yönetim ve para aklama bağlantılı olduğu tahmin edilen suçlara ilişkin bir soruşturma’ kapsamında olduğunu bildirdi.

İspanya’nın Cadena Ser radyosuna göre, Guardia Civil polisi, çıkarılan mahkeme emri uyarınca, Dominik Cumhuriyeti’ne giderek pazartesi günü Rubiales’in kaldığı yeri aramış, dizüstü bilgisayarı ile cep telefonuna el koymuştu.

20 Mart’taki baskınlardan bir gün sonra ise RFEF, Hukuki Direktörü Pedro Gonzalez Segura ve İnsan Kaynakları Direktörü Jose Javier Jimenez’in işine son vermiş ve Tomas Gonzalez Cueto’nun GC Legal hukuk firmasıyla anlaşmasını feshetmişti. Üç isim de baskınlar sırasında gözaltına alınmıştı.

KONUŞMALAR SIZDI, 2022 YILINDA SORUŞTURMA AÇILDI

İspanya’daki savcılar, 2022 yılında, Rubiales ile Barcelona futbolcusu olan Gerard Pique arasında milyonlar değerinde komisyonlardan bahsettikleri ses kayıtlarının sızdırılmasının ardından Süper Kupa anlaşması hakkında soruşturma başlatmıştı. Rubiales ise kupanın 2020’de Suudi Arabistan’da oynanmasını öngören anlaşmanın yasal olduğunu savunmuştu. Benzer şekilde, Pique de her şeyin ‘yasal’ olduğunu söylemiş ve anlaşmadan ‘gurur’ duyduğunu söylemişti.

Anlaşma Pique’nin Kosmos firmasıyla yapılmıştı ve 120 milyon euro değerinde olduğu ifade ediliyordu. Rubiales’in de bu kapsamda Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanması için yapılan anlaşmanın görüşmelerinde ‘yasadışı komisyon’ aldığından şüpheleniliyor. Savcılık, Rubiales için 2,5 yıl hapis cezası istedi

TACİZ SEBEBİYLE FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 20 Ağustos’taki finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın Sidney’deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales’in bazı hareketleri tepki almıştı. İspanya’nın maçı kazanmasının ardından Rubiales, madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öperek taciz etmişti.

RFEF Başkanı Rubiales, İspanya’da bazı siyasetçiler, basın ve sivil toplum örgütlerince sert bir şekilde eleştirilse de istifa etmeyeceği açıklamıştı. Bunun üzerine de İspanya hükümeti, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Yüksek Konseyi aracılığıyla Rubiales’in görevden alınması için Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurmuştu.

FIFA da Rubiales’i hakkındaki soruşturma nedeniyle 90 gün görevden uzaklaştırma kararı almıştı. Rubiales, federasyon başkanlığından istifa etmişti. Rubiales daha sonra 3 yıllığına futboldan men edilmişti.

İspanyol futbolunun ekonomik olarak gelirini ve uluslararası imajını artırmak için Süper Kupa finalinin 4’lü formata dönüştürülmesi ve maçların Suudi Arabistan’da oynanmasına ilişkin yapılan anlaşma ülke içinde çıkar çatışması, etik ve yolsuzluk tartışmaları başlattı.

Gerard Pique’nin telefon konuşmalarını Mafya sızdırdı iddiaları

Rubiales, Barcelona kaptanı Gerard Pique ile arasındaki telefon mesajlarının basına sızdırılmasını “Yasa dışı olan, mafya veya organize suç örgütü olarak adlandırılacak kişilerin yaptığı. Bunu yapan ileride arabama kokain de koyar.” diyerek polise suç duyurusunda bulunup, yasal işlem başlattığını duyurdu.

“RFEF hiç kimseye tek avro komisyon ödemedi.” diyen Rubiales, Suudi Arabistan ile anlaşma teklifinin kendilerine Gerard Pique şirketi olan Kosmos tarafından getirildiğini ancak tüm görüşmeleri bu ülke ile kendilerinin yaptığını aktardı.

Suudi Arabistan’dan Süper Kupa maçı için 400 milyon avroluk teklif

Süper Kupa maçları için Çin, Katar, ABD, Hindistan gibi ülkelerle de görüştüklerini ancak en iyi teklifin Suudi Arabistan’dan geldiğini kaydeden Rubiales, “mükemmel bir anlaşma” olarak tanımladığı Suudi Arabistan ile imzalanan Süper Kupa sözleşmesinin İspanyol futboluna 400 milyon avroluk bir gelir sağladığını, bunun yüzde 50’sinin 4’lü turnuvaya katılan kulüplere geri kalanının da La Liga’daki diğer kulüplere dağıtıldığını ifade etti.

RFEF Başkanı, her şeyin yasal olduğunu bir çok kez dile getirerek, Pique veya kendisiyle ilgili ortaya atılan “çıkar çatışması ve etik dışı hareket edildiği” iddialarının doğru olmadığını savundu.

Rubiales, “Tüm bu haberlerden kim çıkar sağlıyor ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ama bundan konuşmayacağım. Polise güveniyorum ve umarım bu mafyacıları yakalarlar. Yapılan çamur at izin kalsından başka bir şey değildir. Bu haberler Dünya Kupası’nı organize etmeye aday olan İspanya’ya zarar veriyor.” diye konuştu.

İspanya’da Futbol Antrenörleri Derneği’nin (CENAFE) başkanı Miguel Angel Galan ise Pique ve Rubiales hakkında yolsuzluk, kurumsal işlerden kişisel çıkar sağlama ve rüşvet iddialarıyla savcılığa suç başvurusu yapmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma kapsamında 2020-2025 yılları arasında İspanya Süper Kupası’nı 4’lü final formatında (Lig 1.si ve 2.si ile Kral Kupası finalistleri) bu ülkede oynatılacağını duyurmuştu.