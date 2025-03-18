Çanakkale Geçilemedi: 110 Yıl Sonra Tarihi Zaferin Anlamı

1915 yılında İngiltere ve Fransa, Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım ulaştırmak amacıyla Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi hedefledi. Ancak Osmanlı ordusu, tarihi savunma hattı ile büyük bir direniş göstererek İtilaf Devletleri’ne ağır kayıplar verdirdi.

İngiltere, Osmanlı’nın zayıf olduğunu ve donanmasının boğazı kolayca aşacağını düşünüyordu. Ancak mayınlar, topçu atışları ve stratejik savunma hamleleri İtilaf Devletleri’nin bu planını boşa çıkardı. Özellikle Nusret Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman’a döşediği mayınlar, 18 Mart 1915’te donanmayı ağır bir yenilgiye uğrattı.

Bu başarısızlığın ardından İtilaf Devletleri, kara harekâtı ile Osmanlı savunmasını aşmayı denedi. Ancak bu plan da büyük bir felaketle sonuçlandı. Mustafa Kemal ve diğer Osmanlı komutanlarının taktiksel dehası, coğrafi üstünlük ve askerlerin azmi, Gelibolu Yarımadası’nda destansı bir savunma savaşı verdi.

Çanakkale Zaferi’nin Etkileri: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş

Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihi üzerindeki etkileri büyük oldu:

Osmanlı savaştan erken çekilseydi, Almanya Doğu Cephesi’nde büyük bir darbe alabilir ve savaşın seyri değişebilirdi.

Rusya’ya yardım ulaştırılamaması, iç karışıklıkları artırdı ve 1917’de Bolşevik Devrimi’nin önünü açtı.

İngiltere’nin Müslüman dünyasındaki itibarı sarsıldı, Hindistan ve diğer sömürgelerde İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık hareketleri güçlendi.

Mustafa Kemal’in yıldızı parladı, ilerleyen yıllarda Türk bağımsızlık mücadelesinde liderliğe yükseldi.

110.Yılında Çanakkale: Unutulmaz Destan

Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda büyük törenler düzenlenecek. “Yüz Onun” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, bu büyük zaferin Türk milletinin hafızasındaki yerini bir kez daha pekiştirecek.

Çanakkale, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, “Geçilmez” sözünü tarihe kazıdığı yerdir. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.