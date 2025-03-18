Bir Milletin Uyanışını Destanı Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi ”Avrupa’nın Hasta Adamı Olarak anılan ve ne zaman yok olacağı konuşulan Osmanlı devletini tarihten silmek ve Türk Milletini tekrar Orta Asya’ ya sürme hayali kuran emperyalizmin tarihindeki en büyük bozgunlarından biri olduğu gibi Türk Milleti’nin de uyanış destanıdır.

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Çanakkale Zaferi’nin Önemi

Türk milletinin tarihindeki en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı gündür. Osmanlı Devleti’nin kaderini belirleyen bu savaş, emperyalist güçlere karşı verilen büyük bir direnişin simgesi olmuş ve Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ateşlemiştir. Bugün, sadece bir askeri zaferin yıldönümü değil, aynı zamanda Türk milletinin vatan sevgisinin, fedakarlığının ve bağımsızlık aşkının simgesi olan bir gündür.

Çanakkale Zaferinin Arka Planı

Birinci Dünya Savaşı sırasında, İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve müttefikleri), Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’u ele geçirmek, Osmanlı’yı savaştan saf dışı bırakmak ve Rusya ile doğrudan bağlantı kurmak amacıyla Çanakkale Boğazı’na büyük bir deniz harekâtı başlattı.

İtilaf Devletleri’nin asıl amacı:

• Osmanlı’nın başkentini ele geçirerek savaşı kendi lehlerine çevirmek,

• Boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya doğrudan yardım gönderebilmek,

• Osmanlı’yı çökertip, Orta Doğu’daki stratejik çıkarlarını garanti altına almak.

Ancak Çanakkale geçilmezdi ve Türk askeri bu saldırıya karşı göğsünü siper etti. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk birlikleri, dünyanın en güçlü donanmalarına karşı imkânsız denilen bir savunma gerçekleştirdi.

18 Mart 1915: Zaferin Kazanıldığı Gün

İtilaf Devletleri, 18 Mart 1915’te tarihin en büyük deniz saldırılarından birini başlattı. İngiliz ve Fransız donanmaları, Çanakkale Boğazı’nı geçmek ve Osmanlı’nın direncini kırmak amacıyla büyük bir bombardıman başlattı.

Fakat Osmanlı ordusu, önceden döşenen mayınlar ve topçu bataryaları ile destansı bir savunma yaptı. Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar, İtilaf donanmasının kaderini belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

Sonuç olarak:

• Bouvet, HMS Irresistible ve HMS Ocean gibi büyük savaş gemileri battı,

• Donanmanın önemli bir kısmı ağır hasar aldı ve geri çekilmek zorunda kaldı,

• İtilaf Devletleri, boğazı denizden geçmenin imkânsız olduğunu anlayarak kara harekâtına yönelmek zorunda kaldı.

Bu olay, Osmanlı’nın Çanakkale’deki ilk büyük zaferi oldu ve İtilaf Devletleri’ne büyük bir darbe vurdu.

Mustafa Kemal’in Rolü ve Kara Muharebeleri

Deniz harekâtının başarısız olmasının ardından, İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na kara çıkarması yaptı. İşte bu noktada Anafartalar Kahramanı olarak bilinen Mustafa Kemal sahneye çıktı.

• 25 Nisan 1915’te Anzak birlikleri Arıburnu kıyılarına çıkarma yaptığında, Mustafa Kemal’in liderlik ettiği 19. Tümen, düşmanı durdurmayı başardı.

• “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözüyle, Türk askerine tarihi bir motivasyon kaynağı oldu.

• Anafartalar, Conkbayırı ve Kireçtepe gibi cephelerde kazanılan başarılar, Türk ordusunun Çanakkale’deki zaferinin temel taşlarını oluşturdu.

Bu süreçte Türk askeri büyük fedakarlıklar göstererek, süngü süngüye savaşarak vatan toprağını savundu.

Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları

1. Dünya Savaşı’nın kaderini etkileyen bu savaşın sonuçları şunlardır:

• İtilaf Devletleri ağır bir yenilgi aldı ve İstanbul’u ele geçirme planları suya düştü.

• Osmanlı Devleti, büyük bir moral kazandı ve savaşın diğer cephelerinde direncini artırdı.

• Mustafa Kemal’in yıldızı parladı ve Türk halkı üzerinde büyük bir lider olarak kabul edilmeye başladı.

• Türk milletinin bağımsızlık ruhu güçlendi ve bu ruh Kurtuluş Savaşı’nda yeniden alevlendi.

• Rusya’nın müttefiklerinden yardım alması engellendi, bu da ilerleyen yıllarda Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesine zemin hazırladı.

Çanakkale Zaferi’nin Türk Milliyetçiliğine Katkısı

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu pekiştiren en önemli olaylardan biridir. Kendi vatanını, kendi kanıyla savunan bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu simgeler.

Bu zafer sayesinde, Türk milleti emperyalizme karşı durabileceğini ve kendi kaderini kendi elleriyle çizebileceğini göstermiştir. Çanakkale’deki birlik ve beraberlik ruhu, Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet’in temel taşlarından biri olmuştur.

Atatürk’ün Çanakkale İçin Söylediği Sözler

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale’de savaşan askerler için şu tarihi sözleri söylemiştir:

“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Bu sözler, savaşın ne kadar çetin geçtiğini, ancak Türk milletinin düşmana bile saygı gösteren bir karaktere sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Çanakkale Geçilmez!

Bugün, 18 Mart’ta, Çanakkale’de destan yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Onlar sayesinde bu vatan özgür, bu bayrak dalgalanıyor ve bu millet hür bir şekilde yaşıyor.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin varoluş mücadelesinin en büyük simgelerinden biridir ve Türklüğün en büyük şeref sayfalarından biri olarak tarihteki yerini almıştır.