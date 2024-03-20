Arda Turan’a İspanya’da 1 yıl hapis cezası

Arda Turan’a Jorge Mendes modeli yaramadı

Seçil Erzan ve Fatih Terim Fon olayı ile başı dertte olan Arda Turan Atletico Madrid ile Barcelona’da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6’şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suçunu kabul eden Arda Turan’ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan’ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.

Dava sürecinde Maliye’ye olan 2015’ten 303 bin 162 euro ve 2016’dan 330 bin euro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan’ın, kalan 617 bin 773 euroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.

Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan’ın avukatlarının desteklediği belirtildi.

Savcılığın hazırladığı belgede Arda Turan’ın, “İspanya’da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya’da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı” açıklandı.

ARDA TURAN ve AHMET BULUT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Futbol dünyasının kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran Football Leaks, yayımladığı belgeler arasında Arda Turan ile Ahmet Bulut hakkında ciddi iddialara ve belgelere yer vermişti.

Belgeleri analiz eden The Black Sea adlı internet sitesi, Arda’yı vergi kaçırmak, Bulut’u ise yasa dışı komisyon anlaşması imzalamakla suçladı.

Dönem dönem ortaya çıkarttığı belgelerle futbol dünyasının iç yüzünü gün yüzüne çıkaran Football Leaks, son olarak ortaya attığı iddialarda Türkiye’yi de es geçmedi. Özellikle son birkaç yıldır futbol dışında her şekilde gündeme gelen Arda Turan ve menajeri Ahmet Bulut hakkında oldukça çarpıcı belgeler ortaya atıldı.

NationalTurk 2016 Yılında duyurduğu haberde yer alan tüm iddialar şöyle idi:

Arda Turan, İspanya’da oynarken vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılanıyordu.

Savcılık, Arda Turan’ın futboldan elde ettiği gelir ve imaj haklarıyla vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açtı.

Aylarca süren soruşturmanın ardından mahkeme, Arda Turan’ı 828.000 avroluk vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılamak için ilk adımı attı .

2021’de Mali Suçlar Savcılığı tarafından Atlético de Madrid ve FC Barcelona‘da forma giydiği sırada gelirini doğru bir şekilde vergilendirmemekle suçlanan tespit edilen bir şikayet üzerine açıldı.

Haziran 2021’de başlayan soruşturma aşamasının ardından Mali Suçlar Savcılığı, Arda Turan hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürüterek Arda Turan hakkında hazine’ye karşı iki suçtan dava açılmasını istedi .

NationalTurk 10 Aralık 2016, tarihinde yazmıştı

NationalTurk o tarihte haberi şu şekilde vermişti;

Tespiti yapılan söz konusu şikayette, Arda Turan’ın 2015 mali yılında toplam 499 bin 740 avro , bir yıl sonra ise 328 bin 351 avro vergi kaçırdığı belirtildi .

Bu tarihler, Arda Turan’ın Barça ve Atlético de Madrid’de forma giydiği döneme denk geliyor .

Bu bağlamda, Savcılık, Arda Turan’ın İspanyol vergi makamlarına ve hükümetine karşı “yükümlülüğünü yerine getirmekten çok uzak” olduğunu, ilk yıllarda kişisel gelir vergisinin değerlendirmesini bile sunmadığını açıkladı.

Vergi müfettişlerinin incelemelerine, 2015 yılında Atlético’dan aldığı ücretin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde vergi mükellefliği bulunan ve futbolcunun o zamanki menajeri olan bir şirket aracılığıyla paranın yönlendirildiğini vurguluyor.

Teftiş, şirketin kulübe değil de kendisine hizmet verdiği ölçüde gelirin Arda’ya iletebileceği sonucuna vardı.

Ulusal ve uluslararası gereklilikleri düzenleyerek Arda Turan’ın geliriyle ilgili önemli bilgilere ulaşan savcılık, mahkemeye gönderdiği şikayette Türk oyuncunun üçüncü kişilerle imzaladığı sözleşmelere ilişkin ‘herhangi bir belge’ vermediğini açıkladı .

Savcılık, Arda Turan’ın 2015’te 3,2 milyon avro, 2016’da 851 bin 255 avro reklam geliri tespit etti . Toplamda iki yılda imaj ve reklam geliri 4 milyon avroyu aştığı belirtildi.

Arda Turan’ın imajını kullanarak kazanç yarattığı firmalar arasında Nike, Türk Petrol Şirketi Opet ; spor ajansı Octagon Worldwide; Türk markası Simit Sarayı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) bulunduğu öğrenildi.

Savcılık, 2015 mali yılı için 517.922 avro ve takip eden yıl için 80.251 avro tutarında kesinti yapılmasının uygun olduğunu açıkladı.

Dava savcılığının iddianamelerini sunmasına devam ederken TRT Spor Arda Turan’ın Ümit Milli Takım’ın başına geçeceği haberini vermişti.

OFFSHORE HESAPLA VERGİ KAÇIRMA İDDİASI

2011 yazında Galatasaray’dan ayrılarak Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, 13 milyon avroluk bonservis bedeliyle tarihin en pahalı Türk futbolcusu olmuştu.

İspanyol kulübüyle 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Arda, yıllık 2,5 milyon avro kazanıyordu. Football Leaks’in yayımladığı ve Arda’nın kontratındaki detayları içeren bir belgede ise yıldız futbolcunun maaşının %15’inin ismi belirtilmeyen bir imaj hakları şirketine aktarıldığı görülüyor.

Ahmet Bulut, böylece FIFA’nın menajerlerin bir transfer görüşmesinde ancak bir tarafı temsil edebileceğini öngören fakat 2015 yılında kaldırılan kuralını kendi çıkarları için ihlal ediyor.

Bu noktada merak edilen husus ise Jorge Mendes’in olayın merkezinde olup Atletico Madrid’in Arda ile olan görüşmeleri çarpıtma niyetinde olup olmadığı.

Öyle ki Ahmet Bulut’un aldığı 1,5 milyon avroluk komisyon, Arda’nın sözleşmesine dahil edilseydi yıldız futbolcu %21’lik KDV gereği 315 bin avro ödemek zorunda kalacaktı.

Bunun yerine Atletico, Bulut ile ayrı bir sözleşme yaparak bunu gider kalemine eklemiş ve Arda’yı böylesine yüksek bir vergiden kurtarmış olabilir.

JORGE MENDES DESTEKLİ SENARYO BARCELONA’DA DA AYNI

Arda Turan’ın 2015 yazında Atletico Madrid’den 34 milyon avro karşılığında Barcelona’ya gitmesi, gerek Türk gerekse de dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak bu transferin de arka planında birtakım Jorge Mendes’in savcılar tarafından soruşturulduğu benzer faaliyetlerinde ki gibi yasa dışı faaliyetlerin önemli rol oynadığı ileri sürüldü.

The Black Sea’ye göre; menajer Ahmet Bulut, Arda’nın Atletico’yla olan sözleşmesi devam ettiği sırada Barcelona kulübüyle gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. Üstelik bunu medyaya verdiği demeçlerde de ifşa etmekten çekinmiyor.

Oyuncusunun Barça’ya transferini kolaylaştırdığını ifade eden Jorge Mendes’in partneri Ahmet Bulut, normal şartlarda FIFA’nın prosedürünü çiğneyen bir eylem gerçekleştiriyor.

Atletico’nun yazılı izni olmadan transfer görüşmesi yürüten ünlü menajer, FIFA kurallarının yasakladığı bir eyleme imza atıyor. Ne var ki FIFA, menajerler için koyduğu bu kuralı Arda’nın Barça’yla anlaştığı tarihten bir ay önce kaldırıyor.

Öte yandan Bulut’un bu girişimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Haziran 2015’te yürürlüğe koyduğu ve sözleşmesi devam eden bir futbolcunun kulübünün yazılı izni olmadan başka bir kulübe gitmesini teşvik edici faaliyetleri yasaklayan kuralıyla da açıkça çelişiyor.

Nitekim Bulut’un 11 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul’da havaalanındayken medya mensuplarına verdiği demeç de suçun itirafı niteliğinde. Ünlü menajer, “Ibiza’da Atletico’nun sahibi ve başkanıyla konuştuk. Zira kendileri Arda’yı bırakmak istemiyordu. Neyse ki Arda’yı üzmek istemediler” ifadelerini kullanıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİN TRANSFERDEKİ PAYI

Arda da Barcelona’ya transferinde kendisinin bir dahli olmadığını belirtirken bütün başarının Jorge Mendes ile Ahmet Bulut’u yönettiği menajerine ait olduğunu söylüyor. Daha çarpıcı bir iddia ise Atletico’nun başkanı Enrique Cerezo’dan geliyor. Cerezo, Cadena Cope Radyosu’na verdiği demeçte eski oyuncularının Barcelona’ya gidişinde Türk şirketlerinin büyük rol oynadığını belirtirken şunları söylüyor: