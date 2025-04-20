Fenerbahçe evinde yıkıldı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bellona Kayserispor’u konuk etti. Mücadele nefes kesen anlara sahne olurken sarı-lacivertliler, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, taraftarı önünde kaybedilen puanların ardından yoğun tepkiyle karşılaştı.

Gol düellosu 90+4’te sonlandı

Maçın henüz 7. dakikasında Ramazan Civelek’in golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Talisca’nın 36. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarının başında Nazon’un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic’e çarparak ağlara gidince Kayserispor yeniden öne geçti. 64. dakikada sahneye çıkan Saint-Maximin, ceza yayı üzerinden gelişine vurduğu topla skoru 2-2 yaptı.

79.dakikada VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Talisca, takımını 3-2 öne geçirse de, Kayserispor 90+4’te Talha Sarıaslan’ın golüyle eşitliği sağladı.

Tepkiler büyüdü: Ali Koç istifa

Karşılaşmanın son anlarında gelen gol, tribünlerin sabrını taşırdı. Taraftarlar Başkan Ali Koç’a ve yönetime istifa çağrısı yaparken, maçın ardından stadyumda çalan müzik de yuhalandı. Bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Bir kişi ise tribünde fenalaştı, ilk müdahale yine bir taraftar tarafından yapıldı.

Livakovic’ten sezonun ikinci “şanssız” golü

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, Kayserispor maçında kendi kalesine gol attı. Nazon’un direkten dönen topu ayağına çarpıp ağlara yöneldi. Bu, Hırvat kalecinin bu sezon yaşadığı ikinci benzer olay oldu. Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde de benzer bir pozisyonda top sırtına çarparak filelerle buluşmuştu.

Talisca durdurulamıyor

36 ve 79. dakikalarda fileleri havalandıran Talisca, ligde üst üste 4. maçında gol attı. Brezilyalı yıldız, bu süreçte 7 gole ulaştı. Devre arası transferi olan Talisca, Süper Lig’deki toplam gol sayısını 8’e çıkarırken, Türkiye Kupası ile birlikte 11 gole ulaştı.

Saint-Maximin 18 hafta sonra sahne aldı

Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Allan Saint-Maximin, Süper Lig’de 18 hafta sonra gol atmayı başardı. Son olarak 10 Kasım 2024’te Sivasspor karşısında gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, Kayserispor karşısında ağları sarsarak bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Penaltı kararını VAR verdi

Fenerbahçe, 78. dakikada VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Gökhan Sazdağı’nın koluna çarpan top sonrası hakem Oğuzhan Çakır, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Talisca, takımına geçici de olsa avantaj sağladı.

