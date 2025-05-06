Selçuk Tengioğlu, İmamoğlu’na suikast ihbarı yapmış

Saldırgan Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Cumartesi günü hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni çıkışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i yumruklayan Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

Özgür Özel: İmamoğlu’na suikast emri almışlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında, “Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB’ye gelmiş, ‘koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim’ demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş?

Bizimkiler polisi çağırıp vermişler bunu dinleyin diye? Saraçhane’ye gelecek, kapıyı çalacak, ‘ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun’ diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa, o koğuşa nerede? İmamoğlu’na suikast yapılacak diyen adam, dün herkesin gözünün önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri kullanıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında çarpıcı bir bilgi paylaştı: Kendisine saldıran kişinin, Ocak ayında İBB’ye giderek,

“Koğuş arkadaşlarıma Ekrem İmamoğlu’na suikast talimatı verildi” dediğini ve İBB yetkililerinin polisi arayıp kişiyi teslim ettiğini açıkladı.… pic.twitter.com/1aTBbtYXfy — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 6, 2025

“Hodri meydan! Elini çıplak değil, dolu yolla!”

“Saldırıya bir cevabımız olacak” diyen Özel, “Yarın akşam Beyazıt Meydanı’ndayız. Cumartesi Van’dayız. 19 Mayıs’ta İzmir’deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan!” ifadelerini kullandı. Özel, “O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!” diye konuştu.

“Selçuk Tengioğlu çok az konuşurdu”

Selçuk Tengioğlu ile aynı apart otelde aynı odada kalan Azeri asıllı bir kişi, “Selçuk Tengioğlu çok az konuşan biriydi” dedi. Tengioğlu’nun otele ödemeyi düzenli yaptığı ancak ne iş yaptığının bilinmediği öğrenildi.

“İki yıldır aylık 4 bin TL’ye kalmış”

Beyoğlu Belediyesi, Selçuk Tengioğlu’nun aylık 4 bin TL’ye 2 yıldır kaldığı apart oteli ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi.