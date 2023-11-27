Lube Ayar: “Fatih Terim 20 Milyon Dolar Kazandı”

Lube Ayar, “Seçil Erzan bana Fatih Terim’in bugüne kadar bu fondan 20 milyon dolar kazandığını söyledi. Savcı bunu araştırmıyor mu?” dedi.

Lube Ayar Fatih Terim hakkında katıldığı programda şunları söyledi;

“Seçil Erzan bana Fatih Terim’in bugüne kadar bu fondan 20 milyon dolar kazandığını söyledi. Savcı bunu araştırmıyor mu mesela?

Savcı Fatih Terim’in ifadesini almıyor, Fatih Terim kendi bir açıklama yapma gereği hissetmiyor mu?

Lube Ayar: Fatih Terim Teraziye Gelmiyor

Teraziye gelmeyen hırsızdır mı demek lazım? Niye gelmiyorsunuz teraziye, niye bir açıklama yapmıyorsunuz?

Şuna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Sizin kızınızın bile para verdiği sistemden sizin haberiniz yok mu?

Arda Turan bankadan para almaya kalkıyor ya, şahane bir detay var. Bankadan 33 milyon lira kredi almış, belli ki Seçil Erzan vesilesiyle. Bankadan 33 milyon alıyorsun, bankanın dışında bir sisteme yüksek faiz beklentisiyle çantada veriyorsun.

Sonra da haberin yok öyle mi? Kredi çekip başkasına elden veriyorsun.

Sonra gidiyorsun cumhurbaşkanına mağdurum diye geziyorsunuz.

Seçil Erzan’ın iki ifadesi arasında çok büyük fark var. İlk iki ifadesinde Fatih Terim’den hiç para almadım hiç para vermedim derken ilk duruşmada 300 bin dolar aldım diyor. Ve orada çok çarpıcı bir lafı var. Diyor ki 300 bin dolar verdi ama benden sürekli 50 bin dolar 100 bin dolar aldı.”

Lube Ayar Fatih Terim Fonu Hakkındaki Gelişmeleri Sözcü TV’de Anlattı;

Seçil Erzan: “MİT Başkanı’nı tanıyorum. Neden kaçmıyorsun.” dediler

Fatih Terim Fonu hakkında gelişmeler NationalTurk’te…

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