Fatih Terim’e 30 Milyon Lira Maaş İddiası!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in boş mukaveleye imza atmasının ardından yeni başkan Burak Elmas’ın da tecrübeli teknik adama güncel kur jesti yaptığı iddia edildi!

Burak Elmas’ın başkan seçilmesinin ardından Fatih Terim üzerinde ücret yazmayan mukaveleyi kulübe göndermişti.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar’ın haberine göre, Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan, ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Fatih Terim’e bu sefer güncel kurdan 3 milyon euro maaş verileceği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Fatih Terim’in bir yıllık kazancı 30 milyon liranın üzerine çıkacak.