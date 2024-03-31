Fernando Santos Femacosa davasında suçlu bulundu

Portekiz Milli Takımı ile 2016 ve 2017 yılları arasındaki yaptığı sözleşme ile dikkati çeken Fernando Santos, ülkesinde Vergi Dairesi tarafından bu yıllar arasında ‘vergi kaçırdığı’ gerekçesiyle dava edilmişti.

Fernando Santos Femacosa davasını kaybetti

Deneyimli çalıştırıcının, Vergi Dairesi’nin yaptığı suçlamaya ilişkin avukatları aracılığıyla gerçekleştirdiği itirazı reddedildi.

70 yaşındaki teknik adam her şeyi yasal olarak yaptığını iddia etti ancak vergi kaçakçılığından suçlu bulundu.

Portekiz milli takımını çalıştıran Fernando Santos iddialara göre Portekiz Futbol Federasyonu’ndan (FPF) 10 milyon euro almış, ancak 2016-2017 yıllarında Portekiz Vergi Dairesi’ne (AT) yıllık 70 bin euro kazanç bildirmişti.

Fernando Santos vergi makamlarına karşı açtığı 4,5 milyon avroluk davayı kaybetti

Tahkim mahkemesi ile Vergi Dairesi Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos’un milli takımda görev yaparken maaşını daha az vergi ödemek için bir şirket aracılığıyla aldığı sonucuna vardı.

Söz konusu olan, Portekiz Futbol Federasyonun Vergi Dairelerine ödediğini beyan ettiği 4,5 milyon dolarlık bir fatura.

Mahkeme şimdi Portekiz Futbol Federasyonun rolünü de sorguluyor.

Fernando Santos, milli teknik direktör olarak Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile kendi kurduğu Femacosa şirketi aracılığıyla sözleşme imzaladı ve “daha yüksek vergilendirme” elde etmek için maaşını da bu şirket aracılığıyla aldı.

IRC (Kurumlar Gelir Vergisi) aynı gelirin IRS’de vergilendirilmesi durumunda ortaya çıkacak olandan daha fazladır.

İdari Tahkim Merkezi’nde (CAAD) oluşturulan Tahkim Mahkemesi’nden geldi; milli antrenör, yine şirketin ortağı olan eşi Guilhermina Costa Santos ile birlikte 4,5 milyon euro tazminat ödemeye zorlandıktan sonra temyize başvurdu.

Mahkeme: Fernando Santos’un itirazı için haklı neden yok

Yüksek Mahkeme hakimleri, 69 yaşındaki teknik adamın avukatlarının gerçekleştirdiği savunmada temyiz için hiçbir neden olmadığına hükmetti. Bunun üzerine Tahkim Mahkemesi’nin 2022’de verdiği karar onaylandı.

Portekiz Ulusal Tahkim Mahkemesi’nin 2022’de verdiği karar; Fernando Santos’un, Portekiz Futbol Federasyonu aracılığıyla Femacosa adında kurduğu bir şirketten maaş aldığı ve bu şekilde daha az vergi ödediği yönündeydi.

O zamanlar Portekiz basınına konuşan Santos; durumun Federasyon ile kendi kurduğu FERMACOSA şirketi arasında bir hizmet modeli anlaşması yapmalarından kaynaklandığını savunmuştu.

Fernando Santos Femacosa’nın avukatı Jorge Mendes’in avukatıydı

Olayın odağındaki hukuk firması Morais Leitão yıllardır Portekiz Futbol Federasyonu adına da çalışıyor.

Vergi Dairesi’nin itiraz ettiği tartışmalı sözleşmeyi de bu şirket hazırlamış.

Vergi Dairesi’ni (AT) Fernando Santos’un peşine düşüren tartışmalı sözleşme, Morais Leitao hukuk firması tarafından hazırlandı.

2014 yılında belgenin hazırlanmasında Portekiz Futbol Federasyonu’na hukuki danışmanlık sağlayan ve ardından Santos’un hukuk uzmanlarıyla konuyu müzakere eden de bu firmaydı.

Morais Leitao’nun avukatı ve ortağı Paulo Rendeiro, Football Leaks belgeleriyle dünyanın yakından tanıdığı Jorge Mendes’in menajerlik şirketi Gestifute’de yıllardır avukatlık yapıyor.

Fernando Santos’a Polonya ‘dan yüzde 25 prim !

Polonya Milli Takımı’nda kısa bir süre çalıştıran ancak aldığı kötü sonuçlar için yerine Michal Probierze getirilen Polonya’nın EURO 2024’e katılması üzerine Santos’un sözleşmesi gereği %25 pay alacağı biliniyor.

Fernando Santos Hasan Arat‘ın Rıza Çalımbay ile yolları ayırmasından sonra Beşiktaş’ta göreve getirilmişti.