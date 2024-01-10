Fernando Santos’un vergi davasında Jorge Mendes ayrıntısı

İşin arkasından yine Jorge Mendes çıktı!

Beşiktaş Postası’nın haberine göre 2014-2022 arasında Portekiz Milli Takımını çalıştıran Fernando Santos, kariyerinin son döneminde vergi kaçakçılığı gibi ağır bir suçlama ile karşı karşıya kalmış ve 4.5 milyon euro para cezası almıştı.

70 yaşındaki teknik adam her şeyi yasal olarak yaptığını iddia etti ancak vergi kaçakçılığından suçlu bulundu.

Portekiz milli takımını çalıştıran Fernando Santos iddialara göre Portekiz Futbol Federasyonu’ndan (FPF) 10 milyon euro almış, ancak 2016-2017 yıllarında Portekiz Vergi Dairesi’ne (AT) yıllık 70 bin euro kazanç bildirmişti.

Para Santos’a değil Femacosa şirketine ödendi

Portekiz vergi dairesi, Santos’un parayı Ocak 2014’te kurduğu ve yönetici ortağı olduğu tek kişilik şirket Femacosa aracılığıyla aldığını iddia ediyordu.

Vergi Dairesi, Femacosa’nın yalnızca gelire uygulanan vergi yükünü azaltmak için oluşturulduğunu, çünkü maaşın doğrudan FPF tarafından ödenmesi durumunda Santos’un daha fazla vergi ödeyeceği kanaatindeydi.

Beşiktaş’ta yeni Jorge Mendes & Ahmet Bulut dönemi başladı

Vergi Yetkilileri, 4,5 milyon avroluk ödeme talep etmek için genel suiistimal karşıtı maddeyi devreye soktu ve şirketi vergi açısından diskalifiye etti.

Fernando Santos karara tahkim mahkemesinde itiraz etti. Bu itirazı yaparken Santos’u futbol dünyasının tartışmalı hukuk şirketi Morais Leitão temsil etti.

Ancak Santos’un itirazı kabul edilmedi ve açılan dava sonucu Fernando Santos 4,64 milyon euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Sözleşmeyi hazırlayan firmanın en iyi müşterisi Jorge Mendes

Olayın odağındaki hukuk firması Morais Leitão yıllardır Portekiz Futbol Federasyonu adına da çalışıyor.

Vergi Dairesi’nin itiraz ettiği tartışmalı sözleşmeyi de bu şirket hazırlamış.

Vergi Dairesi’ni (AT) Fernando Santos’un peşine düşüren tartışmalı sözleşme, Morais Leitão hukuk firması tarafından hazırlandı.

2014 yılında belgenin hazırlanmasında Portekiz Futbol Federasyonu’na hukuki danışmanlık sağlayan ve ardından Santos’un hukuk uzmanlarıyla konuyu müzakere eden de bu firmaydı.

Morais Leitão’nun avukatı ve ortağı Paulo Rendeiro, Jorge Mendes’in menajerlik şirketi Gestifute’de yıllardır avukatlık yapıyor.

Fernando Santos İddiayı Hep Reddetti

Vergi kaçakçılığından suçlu bulunup tazminat ödedikten sonra Portekiz basınına konuşan Fernando Santos iddiaları reddetmeye devam etti.

Portekiz Futbol Federasyonu ile imzaladığı ve vergi kaçakçılığı ile ilişkilendirilen sözleşmeyle ilgili konuşan Fernando Santos, kendisiyle değil bir şirketle (Femacosa) sözleşme yapma fikrinin bizzat Portekiz Futbol Federasyonu’ndan geldiğini ileri sürdü.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ve federasyon avukatlarının kendisiyle kişisel sözleşme yapmak istemediğini söylediklerini belirten Santos şöyle devam etti:

“Benle değil bir şirketle sözleşme yapmak istediklerini söylediler. İlk başta anlayamadım. 35 yıllık teknik direktördüm ve o güne kadar hep belirli süreli iş sözleşmeleri imzalamıştım. Kulüplerle ve milli takımlarla olan tüm iş sözleşmelerim belirli süreliydi.

Daha önceki teknik direktörlerle sorunlar yaşamışlar. Bana başka bir sözleşme sunmadılar, sadece bu tür bir sözleşme sundular.

Bunları esas olarak asistanlar için yaptıklarını söylediler.

Bana teklif ettikleri şey Portekiz Futbol Federasyonu ile bir şirket arasında bir hizmet tedarik sözleşmesiydi.

Avukatlarımı arayıp bir şirket kurmam gerektiğini söyledim. Bana bunun gerekli olmadığını, çünkü 9 Ocak 2014’te bir şirket kurduğumu söylediler. O konuşmadan aylar önce

Yunanistan’da vergi mükellefiydim ve bir hediyelik eşya şirketinden teklif aldım. O şirketin %15’ini satın aldım ve Mart 2014’te yönetici oldum.

Federasyonu temsil etmek için bir şirket kurduğumuz yalan.

Federasyonu biliyorsunuz, Vergi Otoritesini biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Başkanın bana söylediklerine mutlak güvenim vardı.

Dürüst olmak gerekirse parayı bile tartışmadım. Milli takımın hocası olmak istiyordum, teklifi kabul ettim.

Yapmam gereken tek şey yardımcılarıma böyle bir sözleşme imzalamak zorunda olduklarını söylememdi.

Bu nedenle benimle çalışmak istiyorlarsa Federasyon için değil Femacosa için çalışmaları gerekirdi. Bu ilk kez başıma geliyordu. Federasyonla hiçbir sözleşmem olmadı, Portekiz Futbol Federasyonu ile Femacosa arasında bir hizmet sözleşmesi vardı.

Bu söylediklerim davada federasyon başkanı Fernando Gomes tarafından zaten söylenmişti. Ancak kamuoyuna bu söylenmedi ve bu beni gerçekten üzüyor.

Benim için önemli olan bu sekiz yılda ne yaptığımızdır. Bu değeri bizden alamazlar.

Fernando Gomes’e kızmakta zorluk çekiyorum, çünkü kişisel ilişkimiz her zaman vardı ve profesyonel olarak sadece iyi şeyler söylemek zorundaydım.

Federasyonda bulunduğum süre boyunca tüm kararlarımda yüzde 200 desteklendim.

Sözleşme konusunda saklayacak hiçbir şeyim yok. Vicdanım tamamen rahat. Hiçbir zaman vergi makamlarını tek kuruş bile aldatmadım. Asla. Vergi makamlarına hiçbir borcum yok. Ödemem gerektiğinde ödendi.”

Arda Turan Ahmet Bulut ikilisinin de başı vergi ile dertte!

Jorge Mendes’in Türkiye’deki ortağı Ahmet Bulut da Arda Turan ile birlikte İspanya’da vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

Savcılık Arda Turan’ı 2015 ile 2016 yılları arasında 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladı.

Daha önceki iddialara göre ise Arda Turan’ın Atletico Madrid’e transferinde Ahmet Bulut her iki taraftan da para almış, Atletico’dan kazandığı parayı Dubai’deki offshore şirketinin hesabına aktarmıştı.

Arda Turan’a ise isim hakkı adı altında ödenen paranın verildiği şirketin belli olmadığı öne sürülmüştü.