Fenerbahçe’de bir kez daha Ali Koç kazandı

Fenerbahçe’de Seçimli Olağan Kurul gerçekleşti. Nefeslerin tutulduğu genel kurulda 16 bin 464 oy alan Ali Koç 3. kez başkan seçildi. Aziz Yıldırım ise 10.483 oy aldı.

Genel kurulda 46 bin 410 üyeden yaklaşık 27 bini oy kullandı. Sandık sayımları devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç başkan oldu.

Ali Koç , Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz ile sohbet etti

Ali Koç tribünleri selamladıktan sonra stat içerisine girip Aziz Yıldırım ve ekibi ile tokalaştı. Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ın küçük kızı Yaz’ı öpmesi ve sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

Aziz Yıldırım: İnşallah Ali Koç bu sene takımı şampiyon yapar

Bu esnada tribünlerden ‘İki başkan el ele hep beraber tribüne’ sesleri yükseldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım platforma doğru tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Ali Koç sözü Aziz Yıldırım’a bıraktı. Vefa Küçük’ten mikrofonu alan Aziz Yıldırım, “Biz yol haritasını çizdik. İnşallah bu sene Ali Koç ve ekibi takımı şampiyon yapar” dedi.

Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Ali Koç başkanlığa seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu Koç, “Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye’de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik.

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz.

Bir kaybeden olmasın kazanan olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu hep birlikte gerçekleştirme zamanı. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği bir dönem yarından itibaren başlamaktadır.

Bütün dünyaya Fenerbahçe büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz. Size şampiyonluk yolunda belli tarihler verdik. Kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese on adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Siz olmasınız bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir” dedi.

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Birbirleri hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı birbirlerini görmezden geldi.