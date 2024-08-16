Ahmet Şık’a meclis kürsüsünde saldırı!
Can Atalay için toplanan TBMM'de Ahmet Şık'ın konuşması sırasında kavga çıktı. AKP'li vekiller Şık'a saldırdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı. Ahmet Şık’ın kürsüde söylediği ‘Sizin utanmanız yok’ ifadesiyle gerilim yükseldi. Toplantıya ara verildi. Aranın ardından toplantıda tekme ve yumruklar havada uçuştu.
TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00’te toplanmaya başladı.
Toplantıda Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar görüşülecek.
Dün ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in toplantıya topallayarak geldiği görüldü.
MHP toplantıya katılmazken AKP, CHP, İYİ PARTİ, DEM, TİP, SAADET Meclis’te yer aldı.
Ahmet Şık Meclis kürsüsüne ‘usul konusunda’ konuşmak için çıktı. Şık’ın konuşması sırasında AKP sıralarına ‘Sizin utanmanız yok’ diyerek seslendi, meclis sıralarında gerilim yükseldi. Bekir Bozdağ tarafından oturuma ara verildi.
İşte AKP’li Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’a saldırıp çıkardığı kavganın uzağında durduğu anlar!https://t.co/c2SnfamyXe pic.twitter.com/Tgas3V1r8k
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 16, 2024
Meclis’teki toplantıdaki aranın ardından gerilim büyüdü. Vekillerin tekme tokat birbirine girdi.
Meclis’ten paylaşılan görüntülerde yerde kan damlalarının olduğu görüldü.